중국, 밀라노 동계 올림픽에 126명 파견…'어게인 2022'

▲ 2022 베이징 동계올림픽에서 2관왕을 차지한 구아이링

2022 베이징 동계 올림픽 개최국인 중국이 2026 밀라노·코르티나담페초 대회를 맞아 15개 종목에 126명의 선수를 파견합니다.오늘(27일) 중국 신화통신에 따르면 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 중국 선수는 126명으로, 이들은 15개 종목(91개 세부 경기)에 출전해 메달 경쟁을 펼칩니다.이번 대회에 나서는 중국 선수단은 자국 밖에서 열리는 동계 올림픽 기준으로 역대 최대 규모이자 최다 종목 참가입니다.중국은 자국에서 열린 2022 베이징 대회에 역대 최다인 176명을 출전시켜 금메달 9개, 은메달 4개, 동메달 2개 등 총 15개의 메달을 따내며 사상 최고 성적인 종합 4위를 차지했습니다.중국은 이번 밀라노·코르티나담페초 대회를 맞아 대규모 선수단을 꾸려 직전 대회 성적에 버금가는 메달을 따내겠다는 각오를 다지고 있습니다.126명 가운데 67명이 이번 대회를 통해 처음 올림픽에 데뷔하고, 스노보드 남자 하프파이프에 출전하는 런충쉐(17)가 최연소입니다.평균나이 25세로 젊어진 중국 선수단의 '금메달 후보'는 프리스타일 스키 종목의 구아이링입니다.2022 베이징 대회 프리스타일 스키 여자 빅에어와 하프파이프에서 각각 금메달을 따내며 2관왕에 오른 구아이링은 슬로프스타일에서 은메달을 목에 걸며 아쉽게 3관왕을 놓쳤습니다.중국 선수단은 이번 대회에서 구아이링의 3관왕 달성을 기대하는 가운데 베이징 대회 스노보드 남자 빅에어 금메달리스트인 쑤이밍의 대회 2연패 달성도 기대하고 있습니다.(사진=게티이미지)