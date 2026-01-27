판타지오, 차은우 탈세 의혹 2차 입장 "필요한 조치 책임 있게 이행"

가수 겸 배우 차은우가 200억 원대 탈세 의혹과 관련해 사과 입장을 밝힌 가운데, 소속사 판타지오도 2차 공식 입장을 내고 책임 이행을 약속했다.



판타지오는 27일 오후 공식 입장문을 통해 "소속 아티스트 차은우와 관련된 여러 상황으로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "당사 및 소속 아티스트와 연관된 사안으로 논란이 발생한 데 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"고 밝혔다.



탈세 의혹과 관련한 현재 상황에 대해서는 "세무 당국의 절차에 따라 사실관계가 확인 중인 단계"라며 "아티스트와 소속사는 필요한 범위 내에서 충실히 조사에 임하고 있다"고 설명했다. 이어 "향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우, 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다"고 강조했다.



다만 판타지오는 확인되지 않은 정보 확산에 대한 우려도 함께 전했다. 소속사는 "일각에서 제기되는 주장과 의혹에 대해 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산, 과도한 확대 해석은 자제해 주시길 간곡히 요청드린다"고 덧붙였다. 또한 "이번 일을 계기로 아티스트 관리 체계를 다시 점검하고, 필요한 시스템을 보완·강화해 유사한 논란이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.



앞서 차은우는 지난 26일 군 복무 중 자신의 SNS를 통해 직접 사과문을 발표했다. 그는 "대한민국 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지 깊이 반성하고 있다"며 "성실히 조사에 임해 의혹을 해소하겠다"고 밝혔다. 또한 일각에서 제기된 '탈세 회피용 입대' 의혹에 대해선 "군 복무는 이번 논란을 피하기 위한 선택이 아니었다"고 선을 그었다.



이번 논란은 국세청이 차은우의 모친이 설립한 법인을 실체 없는 '페이퍼컴퍼니'로 판단하고 약 200억 원 규모의 추징금을 통보했다는 보도가 나오면서 불거졌다. 차은우 측은 이에 불복해 과세 전 적부심사를 청구한 상태다.



한편 차은우는 지난해 7월 입대해 현재 육군 군악대 소속으로 복무 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)