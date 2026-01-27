[자막뉴스] 중국 "서해구조물 일부 이동 중"…"한국 요청 때문?" 질문엔 선 그어

중국 외교부가 서해 잠정조치수역에 무단으로 설치한 구조물 일부를 이동하고 있다고 밝혔습니다.



궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘 정례브리핑에서 "중국 기업이 현재 관리 플랫폼 이동과 관련한 작업을 진행하고 있다"고 말했습니다.



다만 대변인은 "기업이 자체적인 경영·발전 필요에 따라 자율적으로 조정한 배치"라고 설명했습니다.



이번 조치는 한국 정부 측 요구로 조정한 것이 아니라 기업이 자체적으로 배치했다는 의미로 풀이됩니다.



정례 브리핑에서 '중국 측의 이번 조치가 한국 측의 요구와 관련 있는가' 질문에 "중국 측의 남황해 어업, 양식 시설 문제에 대한 입장은 변함이 없다"고 선을 그었습니다.



앞서 한·중 잠정조치수역에 들어선 중국 서해 구조물을 한국이 철거하라고 요구하자 중국은 "영유권과 무관한 양식용"이라며 거부한 바 있습니다.



중국 서해 구조물은 지난 5일 한중정상회담에서도 의제에 올라 양국 간 건설적 협의를 이어 나가기로 했습니다.



이재명 대통령은 한중 정상회담 이후 기자간담회에서 중국이 일부 구조물을 철수할 의사를 전했다고 밝혔습니다.



