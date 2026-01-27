미국 괴물 눈 폭풍에 30명 사망…경제 손실도 160억 원 넘을 듯

▲ 겨울 폭풍이 몰아친 25일 펜실베이니아주 필라델피아 공항

미국 북동부·중부·남부 지역에 몰아닥친 초강력 눈 폭풍으로 현재까지 최소 30명이 사망하고 교통이 마비되는 등 피해가 속출했습니다.AP 통신에 따르면 미국 남부 아칸소주부터 북동부 뉴잉글랜드주까지 2천100㎞에 걸쳐 30㎝가 넘는 눈이 내렸습니다.눈 폭풍이 지나간 곳에는 한파가 찾아왔습니다.26일(현지시간) 미국 본토 48개 주 전체의 평균 기온이 2014년 1월 이후 가장 낮은 섭씨 영하 12.3도로 예보됐습니다.뉴욕시에는 몇 년 만에 가장 많은 눈이 내려 적설량이 20∼38㎝를 기록했습니다.이로 인해 사망자가 늘고 있고, 현재까지 30명이 사망한 것으로 집계됐습니다.뉴욕시 당국은 지난 24일부터 기온이 급격히 떨어지면서 실외에서 8명이 사망했다고 밝혔습니다.매사추세츠주와 오하이오주에서는 제설차에 치여 2명이 사망했고, 아칸소주와 텍사스주에서는 썰매를 타다 발생한 사고로 2명이 숨졌습니다.텍사스주 오스틴에서는 1명이 저체온증으로 숨진 채 발견됐고 캔자스주에서는 실종된 여성의 시신이 눈 속에 파묻힌 것을 수색견이 찾아냈습니다.이 밖에도 테네시주에서 4명, 루이지애나주와 펜실베이니아주에서 각각 3명, 미시시피주에서 2명, 뉴저지주에서 1명이 사망했습니다.메인주에서는 눈보라가 치는 가운데 소형 제트기가 이륙하다 전복돼 탑승자 최소 6명이 사망했습니다.25일 저녁 메인주 뱅고어 국제공항에서 봄바디어 챌린저 600 기종의 소형 제트기가 이륙 허가가 떨어진 뒤 45초 만에 활주로에서 전복돼 화재가 발생했습니다.앞서 미연방항공청(FAA)은 당시 항공기에 8명이 타고 있었다고 발표했으나 공항 측은 탑승자가 6명이었으며 전원이 사망했다고 밝혔습니다.미 국가교통안전위원회(NTSB)가 이 사고와 눈 폭풍 사이에 관련성이 있는지에 초점을 맞춰 조사할 것으로 전해졌습니다.항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 26일 미국 전역에서 항공편 8천 편 이상이 지연 또는 결항됐습니다.항공 정보 업체 시리움은 25일 미국 내 항공편의 45%가 결항됐으며, 이는 코로나19 팬데믹 이후 가장 많은 건수라고 밝혔습니다.FAA는 눈과 진눈깨비가 내리는 데다 가시거리까지 짧아 뉴욕, 보스턴 등 주요 공항 운영이 차질을 빚고 있다고 전했습니다.대규모 정전 피해도 발생했습니다.미국의 정전현황 추적사이트 파워아우티지닷컴에 따르면 미국 전역에서 69만 가구 이상이 정전을 겪었습니다.대부분 피해는 남부 지역에서 발생했으며, 미시시피주 북부와 테네시주 일부 지역에서는 얼어붙은 눈비가 전선을 끊어 큰 규모의 정전이 발생했습니다.테네시주 일부 지역에서는 전력이 복구됐지만 17만여 가구는 영하의 날씨에 여전히 전기가 끊긴 채 추위에 시달리고 있다고 AP는 전했습니다.휴교령도 이어졌습니다.미시시피 대학교는 폭풍과 그로 인한 정전으로 1주일간 휴강을 결정했고, 뉴욕시 공립학교들이 휴교에 들어감에 따라 약 50만 명의 학생이 26일 온라인 수업을 들었습니다.미 국립기상청은 북극 한기가 유입되면서 이미 눈과 얼음으로 뒤덮인 지역에서 영하의 기온이 계속될 것으로 전망하고, 이번 주말 동부 해안 일부 지역에 또 다른 겨울 폭풍이 닥칠 가능성도 있다고 예보했습니다.기상전문업체 아큐웨더는 이번 겨울 폭풍으로 인한 경제적 손실이 1천50억∼1천150억 달러(151조∼166조 원) 규모로, 지난해 로스앤젤레스(LA) 산불 이후 역대 최대가 될 것으로 전망했습니다.미국뿐 아니라 캐나다 동부에도 눈 폭풍이 덮쳤습니다.캐나다 CBC방송에 따르면 25일 밤부터 26일 아침까지 겨울 폭풍이 온타리오주와 퀘벡주를 강타했습니다.이로 인해 온타리오 남부 대부분 지역에 폭설이 내렸습니다.25일 온타리오주 토론토의 피어슨 국제공항은 역대 최고 일일 적설량인 46㎝를 기록했습니다.토론토와 퀘벡주 몬트리올의 학교들은 대거 휴교에 들어갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)