뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

동계 올림픽 개최국 이탈리아, 역대 최다 선수 196명 출전

전영민 기자
작성 2026.01.27 16:08 조회수
동계 올림픽 개최국 이탈리아, 역대 최다 선수 196명 출전
▲ 이탈리아 국기

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개최국인 이탈리아가 역대 최대 규모 선수단을 꾸렸습니다.

오늘(27일) 이탈리아올림픽위원회(CONI)에 따르면 이번 동계 올림픽 이탈리아 선수단은 남자 103명, 여자 93명을 합해 196명입니다.

자국에서 열린 2006년 토리노 동계 올림픽의 184명을 넘어선 이탈리아 동계 올림픽 출전 사상 최대 규모입니다.

CONI는 "여자 선수 비율이 47.4%로 역대 최고치를 기록하며 남녀 성비 균형에 근접했다"고 소개했습니다.

스노보드 알파인 종목인 평행대회전에 출전할 베테랑 롤란드 피슈날러가 45세로 최고령 선수입니다.

2002년 솔트레이크시티 대회부터 출전해 온 피슈날러는 이번 대회에서 이탈리아 선수 동계 올림픽 최다 출전 기록(7회)을 세웁니다.

최연소 선수는 16세의 알파인 스키 선수 자다 단토니오입니다.

자신의 6번째 올림픽을 앞둔 쇼트트랙의 간판 아리아나 폰타나와 2024-2025시즌 국제스키연맹(FIS) 알파인 스키 월드컵 여자부 챔피언 페데리카 브리뇨네 등이 이탈리아를 대표하는 스타입니다.

이번 동계 올림픽은 2월 7일 밀라노 산시로에서 열리는 개회식을 시작으로 밀라노, 코르티나담페초 등 이탈리아 다양한 지역에서 17일간 펼쳐집니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지