[자막뉴스] 트럼프한테 '아빠'라고 한 나토 총장…"미국 없는 나토 꿈 깨" 유럽에 찬물

마르크 뤼터 나토 사무총장이 미국의 지원 없는 유럽의 독자 방위는 불가능하다고 선언했습니다.



뤼터 사무총장은 현지시간 26일 유럽의회에 출석해 "누군가 여기서 유럽연합, 또는 유럽 전체가 미국 없이 스스로 방어할 수 있다고 생각한다면 계속 꿈꾸라"고 말하며 "그럴 수는 없다"고 일축했습니다.



나토에 속한 유럽 여러 나라에선 지난해부터 영국과 프랑스의 핵우산 공유 등 독자방위를 하자는 목소리가 터져 나왔습니다.



특히 최근 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병 시도로 이런 논의에 더 불이 붙은 상황이었습니다.



안드리우스 쿠빌리우스 유럽연합 방위·우주 담당 집행위원은 지난 11일 유럽이 10만 명 규모의 상설군 창설을 검토해야 한다고도 주장했고, 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 현지 방송에 출연해 "유럽판 나토를 구축해야 한다"고도 말했습니다.



하지만 뤼터 사무총장은 유럽의 독자 방어 체계는 불가능하다며, "자체 핵역량을 구축하려면 비용만 수십억 유로에 달한다", "GDP의 5% 국방비로 가능할 거란 생각을 버려라. 최소 10%는 필요할 것"이라고 지적했습니다.



트럼프 대통령은 지난해 나토 회원국에 GDP의 5％를 국방비로 지출하라고 압박해 관철시킨 바 있습니다.



뤼터 사무총장은 "그 시나리오에서 우리 자유의 최종적 보증인, 미국 핵우산을 잃게 될 것"이라며 "그럼 행운을 빈다"고 비꼬기까지 했습니다.



뤼터 사무총장은 네덜란드 총리를 14년 가까이 지낸 정치인 출신입니다.



트럼프 대통령과는 1기 행정부 때 총리로 여러 차례 회담을 하며 가까운 사이가 됐다는 평을 받고 있습니다.



지난 2025년에는 트럼프 대통령과 대화 도중 "아빠는 아이들의 다툼을 막기 위해 가끔 강한 언어를 써야 한다"고 말해 화제가 되기도 했습니다.



트럼프 대통령이 이란·이스라엘 갈등을 "운동장 아이들 싸움"에 비유하자 분쟁 중재를 위해 초강대국인 미국 대통령의 역할이 필요하단 취지로 화답한 거였는데, 미국에 지나치게 저자세 아니냐는 지적도 나왔습니다.



