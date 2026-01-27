치솟는 금값에 다시 불붙은 '골드러시'…남아공 금광 활황

▲ 골드바

최근 금값이 온스당 5천 달러(약 724만 원) 선을 넘어 치솟는 가운데 한동안 외면받던 남아프리카공화국의 금광이 다시 각광을 받고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 보도했습니다.WSJ에 따르면 남아공은 20세기 중 상당히 오랜 기간 동안 금 채굴량 세계 1위 국가였고, 세계의 '금 수도'였습니다.지금까지 생산된 금괴와 장신구류 중 절반 가까이가 남아공에서 캔 금으로 만들어졌을 정도입니다.그러나 2007년 이래 남아공의 금 채굴 산업이 쇠락하면서 남아공의 채굴량 순위는 12위로 떨어졌습니다.투자자들은 남아공의 금광이 오래됐고 깊이 파내려가야 해 위험하고 비용이 많이 들며, 노조의 힘이 강해 임금도 높고 기계화도 안 되어 있어 채굴 비용이 더욱 높다는 이유로 투자를 꺼려왔습니다.그러나 금값이 치솟으면서 남아공 금광에 대한 투자자들의 관심이 되살아났고, 이에 따라 15년여 만에 남아공에서 신규 지하 금광인 '칼라 섈로즈'가 문을 열었습니다.약 1억 달러(약 1천448억 원)의 투자금이 들어간 이 금광은 작년 10월에 처음으로 금을 채굴했으며 현재 시가 기준으로 45억 달러(약 6조5천억 원)어치의 금을 생산할 수 있을 것으로 추산됩니다.금광은 요하네스버그 도심에서 약 16㎞ 거리에 있으며, 다른 남아공 금광들과는 달리 깊이가 깊지 않습니다.현재 깊이는 약 60ｍ이며, 앞으로 850ｍ 정도까지 파내려가는 것으로 계획돼 있습니다.이는 남아공에서 가장 깊은 금광의 4분의 1 수준에 불과합니다.또 이 금광에서는 다른 여러 남아공 대형 금광들과 달리 현대적 기술을 사용하며, 손익분기점이 온스당 1천291 달러(약 178만 원)로 낮은 편입니다.이 금광은 올해 연말까지 광부 수를 현재의 2배가 넘는 400명으로 늘릴 예정입니다.칼라 섈로즈 금광은 올해 약 6천 온스의 금을 캘 것으로 전망되며, 2029년까지는 연 7만 온스 수준이 될 것으로 예상됩니다.광산의 예상 수명은 약 17년입니다.이 금광의 생산량이 남아공의 금광 산업에 '게임 체인저'가 될 정도로 많은 것은 아니지만, 금값이 기록적으로 치솟으면서 한때 정체됐던 산업에 활력을 불어넣었다는 긍정적 신호는 될 수 있습니다.남아공 금 채굴량 1위 기업 하모니 골드는 세계에서 가장 깊은 금광으로 꼽히는 음포넹 금광을 확장키로 했으며, 이를 통해 예상 수명을 기존의 두 배가 넘는 20년으로 연장하려고 하고 있습니다.2위 기업 시바녜-스틸워터는 번스톤 금광에서 채굴을 재개하는 방안을 검토 중입니다.금값 폭등에 따른 금광 개발 활황은 전 세계적 현상입니다.WSJ가 인용한 S&P 글로벌 에너지 통계에 따르면 글로벌 금광 탐사 예산은 2025년에 전년 대비 11% 늘어나 615억 달러(약 89조 원)가 됐습니다.세계 금 채굴량 제1위 기업 뉴몬트는 가나의 아하포 노스 금광에서 올해 10월 상업 채굴을 개시할 예정입니다.제2위인 배릭 마이닝은 미국 네바다주의 '포마일' 광산에서 지하 개발 작업을 시작합니다.(사진=연합뉴스)