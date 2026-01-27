"잘 가, 샤오샤오·레이레이"…일본, 54년 만에 '판다 제로' 시대

▲ 지난 22일 일본 시민들이 자이언트판다 '샤오샤오'와 '레이레이'에게 보내는 작별 메시지를 살펴보고 있다.

이미지 확대하기

▲ 지난 25일 일본 도쿄 우에노동물원에 있는 자이언트판다 '샤오샤오'

1972년 중일 국교 정상화의 상징으로 일본에 처음 들어왔던 판다가 54년 만에 일본 땅에서 모두 사라졌습니다.일본 내 '판다 열풍'의 중심지였던 도쿄 우에노 동물원의 마지막 쌍둥이 판다가 27일 중국으로 반환되면서입니다.교도통신과 요미우리신문 등에 따르면, 도쿄 우에노 동물원에서 태어나 자란 쌍둥이 자이언트 판다 샤오샤오(수컷)와 레이레이(암컷)가 이날 오후 중국으로의 반환을 위해 정든 동물원을 떠났습니다.이날 오후 1시 25분쯤 샤오샤오와 레이레이를 태운 트럭이 우에노 동물원 정문을 통과하자 주변을 가득 메운 팬들 사이에서는 "고마웠어", "건강해야 해"라는 말들과 울음소리가 터져나왔습니다.동물원 측은 지난 25일을 끝으로 쌍둥이 판다의 일반 관람을 마쳤습니다.이날은 판다들의 모습을 직접 볼 수 없었음에도 불구하고, 이른 아침부터 많은 팬이 동물원 안팎으로 모여들어 중국으로 가는 쌍둥이를 배웅했습니다.시즈오카현에서 온 한 여성(34)은 쌍둥이 판다 인형을 품에 안은 채 "고마웠다"며 "중국어 공부를 열심히 해서 친구와 너를 보러 중국에 가는 것이 목표"라고 말했습니다.쌍둥이 판다는 트럭에 실려 나리타 공항으로 향했고, 이날 밤 전용기 편으로 출국합니다.이들은 28일 오전 중 중국 쓰촨성에 위치한 '자이언트 판다 보호연구센터'에 도착해 새로운 삶을 시작할 예정입니다.쌍둥이 판다가 돌아가게 되면 일본은 54년 만에 '제로 판다' 시대를 맞습니다.1972년 10월 중일 국교 정상화를 기념해 중국이 기증한 '캉캉'과 '란란'이 우에노 동물원에 온 이후, 일본 국내에서 판다가 단 한 마리도 없게 된 것은 처음 있는 일이기 때문입니다.우에노 동물원의 쌍둥이 판다는 2021년 6월 아빠 '리리'와 엄마 '싱싱' 사이에서 태어났습니다.소유권은 번식 연구 목적의 대여 원칙에 따라 중국에 있습니다.앞서 맏언니인 '샹샹'이 2023년 2월에 중국으로 돌아갔고, 부모인 리리와 싱싱 역시 건강 문제와 노령 등의 이유로 2024년 9월 귀국했습니다.여기에 와카야마현 어드벤처 월드에 있던 판다들까지 모두 반환되면서, 우에노의 쌍둥이가 일본에 남은 마지막 판다였습니다.역사적으로 판다는 중일 관계의 온도계 역할을 해왔습니다.하지만 이번 반환 이후 새로운 판다 대여 계획은 전무한 상태입니다.전문가들은 이를 두고 최근 급격히 악화한 중일 관계가 투영된 결과라고 분석합니다.특히 최근 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시' 관련 발언 등으로 중일 간의 외교적 마찰이 심화하면서, 중국의 상징인 판다를 추가로 대여받기 위한 협상은 사실상 동력을 잃은 것으로 보입니다.과거 관계 개선의 물꼬를 텄던 '판다 외교'가 이제는 힘을 쓰지 못하는 냉혹한 국제 정치의 현실을 보여준다는 평가입니다.(사진=AP, 연합뉴스)