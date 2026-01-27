용인 반도체 속도 붙을까?…"도로·전력망 동시 구축"

<앵커>



경기도가 용인 반도체 산단에 연결되는 도로와 전력망을 동시에 구축하는 방안을 추진하기로 했습니다. 이전설이 불거졌던 용인 반도체 사업에 다시 속도가 붙을지 주목됩니다.



보도에 최호원 기자입니다.



<기자>



경기 용인시 처인구 원삼면에 있는 '반도체 클러스터 일반산업단지' 공사 현장입니다.



지난해 2월 착공한 SK하이닉스의 반도체 공장이 서서히 뼈대를 갖춰가고 있습니다.



김동연 경기도지사가 지난 23일 현장을 찾았습니다.



[장효식/SK에코플랜트 부사장 : 이 팹 공장 하나가 이천 공장 용량과 똑같습니다.]



전체 416만 제곱미터 부지에 반도체 공장 4기를 지어 내년 5월부터 가동할 예정인데, 문제는 전기입니다.



원삼면 산단에는 6GW의 전력이, 삼성전자가 들어설 용인 이동읍과 남사읍의 '첨단시스템반도체 국가산업단지'에는 9GW의 전력이 필요합니다.



정부는 전력의 상당량을 동해안 지역 화석연료 발전소에서 끌어올 예정입니다.



경기도는 한전과 협의해 원삼면 산단 인근에 있는 지방도 318호선을 2차선에서 4차선으로 확장하면서 동시에 도로 아래에 해당 전력선을 구축하기로 했습니다.



[김동연/경기도지사 : 공사 기간이 5년 이상 단축되는 효과가 있고, 사업비가 30% 정도 절감되는 효과도 있습니다. 이 반도체 클러스터의 전력 문제를 해결하는 획기적인 대안이 될 것이라고 생각합니다.]



RE100 등 글로벌 친환경 기준에 맞추기 위해 용인 반도체 산단을 이전하자는 주장도 여전한데, 이재명 대통령은 난색을 보인 상태입니다.



[이재명 대통령 (지난 21일 신년 기자회견) : 용인 반도체 얘기 자꾸 하는데, 저거 정부가 옮기라고 옮겨집니까? 정부 마음대로 되지도 않고 첫째, 두 번째로는 이미 정부 방침으로 정해서 결정해 놓은 걸 지금 와서 뒤집습니까?]



그러면서도 "장기적으로는 반도체 공장들이 재생에너지가 풍부하고, 송전을 안 해도 되는 지역으로 갈 수밖에 없다"고 설명했습니다.



경기도는 일단, 현재 진행 중인 용인 반도체 산단들에 대해선 전력과 용수 등 모든 문제가 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 장운석, 화면제공 : 경기도청·용인시청)