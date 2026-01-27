시진핑, 핀란드 총리와 회담…유엔 체제 강조하며 미국에 견제구

▲ 중국 핀란드 회담

시진핑 중국 국가주석이 9년 만에 중국을 방문한 핀란드 총리와 만나 유엔(UN) 중심의 국제체제 수호 의지를 피력하며 이를 위한 공조를 제안했습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 27일 베이징 인민대회당에서 페테리 오르포 핀란드 총리와 회담을 갖고 "세계는 다중의 위험과 도전에 직면해 있다"며 "중국은 핀란드와 함께 유엔 중심의 국제 체제와 국제법 기반의 질서를 확고히 수호하고, 공동으로 글로벌 도전에 대응하며, 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편적 혜택·포용을 갖춘 경제 세계화를 추진할 용의가 있다"고 말했습니다.이는 가자지구 재건을 명분으로 하는 '평화위원회' 구상을 공개하며 기존 유엔 중심 다자체제와는 별도의 협의 틀을 제안한 도널드 트럼프 미국 대통령의 행보에 함께 대응할 것을 촉구하는 '미국 견제성 발언'으로 풀이됩니다.시 주석은 지난 23일 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과의 전화 통화에서도 양국이 유엔 핵심 지위를 공동으로 수호해야 한다고 역설했고, 앞선 16일 마크 카니 캐나다 총리와의 회담에서는 함께 다자주의와 유엔의 권위를 지키기를 원한다고 강조한 바 있습니다.시 주석은 핀란드 기업을 향해 적극적인 중국 시장 진출을 제안하기도 했습니다.그는 "중국은 고품질 발전을 계속 추진하고 고수준의 대외 개방을 확대할 것"이라며 "핀란드 기업들이 중국 시장이라는 '큰 바다'로 와서 마음껏 헤엄치며 글로벌 경쟁력을 높이는 것을 환영한다"고 말했습니다.특히 에너지 전환·순환경제·농림 산업·과학기술 등 혁신과 빙설(氷雪) 분야의 협력으로 성과를 내야 한다며 "중국과 유럽은 경쟁자가 아니라 파트너"라고 강조했습니다.신화통신에 따르면 오르포 총리는 이에 화답해 "핀란드 기업들은 중국과의 협력에 강한 관심을 가지고 있다"며 "고위급 교류를 긴밀히 해 무역·투자·디지털 경제·청정에너지·농업 등 분야에서 실질 협력을 심화하고 양국 국민의 복지를 증진하기를 원한다"고 말했습니다.또한 '하나의 중국' 정책에 대한 지지 의사를 밝히는 한편 "중국과 소통·조율을 강화해 세계의 평화와 안정을 공동으로 수호하기를 바란다"고 덧붙였습니다.전날 오르포 총리는 중국 상무부와 핀란드 경제고용부가 공동 주최한 중국·핀란드 기업협력위원회 회의에도 참석해 중국 기업인들과 만났습니다.핀란드 총리로는 2017년 이후 9년 만에 중국을 찾은 그는 "핀란드와 중국은 오랜 우호 관계를 유지하며 경제·무역 협력이 활발하다"며 "중국은 핀란드의 중요한 무역 파트너이자 수출 시장이며 핀란드 기업들은 중국 시장의 잠재력을 높게 평가하고 있다"고 강조했습니다.왕원타오 중국 상무부장(장관)은 "기술 혁신과 친환경 협력이 개방적 상호이익 모델이 되고 있다"고 평가했습니다.지난 25일 일정을 시작한 오르포 총리의 이번 방중은 미중 갈등과 유럽 내 대중 인식 변화 속에서도 북유럽 국가들이 경제·산업 협력을 중심으로 중국과의 실용적 협력 기조를 이어가고 있음을 보여주는 행보라는 해석을 낳고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)