"틱톡, 트럼프 비판 콘텐츠 억제"…미 캘리포니아주 조사 착수

▲ 틱톡

미국 캘리포니아주(州)가 도널드 트럼프 대통령에 대한 비판 콘텐츠를 억제했다는 의혹이 제기된 동영상 플랫폼 틱톡에 대한 조사에 나섭니다.26일(현지시간) 로이터통신에 따르면 개빈 뉴섬 캘리포니아주지사는 성명을 통해 "틱톡에서 트럼프 대통령을 비판하는 콘텐츠가 억제됐다는 보고를 접수했고, 일부 사례를 독자적으로 확인했다"고 밝혔습니다.이어 틱톡의 행위가 캘리포니아 주법 위반인지 여부를 주 법무부 차원에서 검토할 것이라고 덧붙였습니다.뉴섬 주지사는 틱톡이 구체적으로 어떻게 트럼프 대통령 비판 콘텐츠를 억제했는지에 대해선 설명하지 않았습니다.다만 그는 틱톡이 트럼프 대통령과 친분이 있는 사업자 그룹에 매각됐다는 사실을 언급했습니다.이는 틱톡의 미국 사업 부문 지분 일부를 인수한 컨소시엄에 트럼프 대통령과 친분이 있는 래리 앨리슨 회장의 오라클이 참여했다는 사실을 가리킨 것으로 보입니다.그러나 틱톡은 뉴섬 주지사의 트럼프 비판 콘텐츠 억제 의혹이 사실과 다르다고 반박했습니다.틱톡은 대변인을 통해 데이터센터 정전으로 인해 시스템 장애가 발생했다면서 일부 사용자들이 콘텐츠 게시 과정에서 오류나 지연 등의 문제를 겪는 것은 정전의 여파라고 밝혔습니다.틱톡 측은 "기술적 문제 외 다른 원인으로 해석하는 것은 부적절하다"면서 정치적인 해석을 경계했습니다.틱톡은 최근 미국 사업 부문을 분리한 유한책임회사(LLC) '틱톡 미국데이터보안(USDS) 합작벤처'를 설립했습니다.이 회사에는 오라클과 사모펀드 실버레이크 등으로 구성된 컨소시엄이 참여했습니다.신설 합작사는 미국인이 과반인 7인 이사회가 운영합니다.(사진=게티이미지)