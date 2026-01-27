'불법 여론조사' 윤·명태균 준비기일…이진관 "김건희 선고 결과 살펴볼 것"

▲ 윤석열 전 대통령(왼쪽)과 명태균 씨

정치브로커 명태균 씨로부터 불법 여론조사를 받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 첫 정식 재판이 오는 3월 17일 열립니다.서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 오늘(27일) 윤 전 대통령과 명 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판준비기일을 열어 3월 17일을 첫 공판기일로 지정했습니다.첫 재판에선 민중기 특별검사팀의 기소 요지 설명과 피고인 측 모두진술, 서증(서면증거) 조사가 이뤄질 예정입니다.이후 주 1회 간격으로 공판이 잡혔습니다.재판부는 오는 28일 이 사건과 관련 있는 김건희 여사의 정치자금법 위반 등 혐의 사건 선고가 있다고 언급하며 "선고가 나면 저희도 관련 내용을 확인해볼 것"이라고 말했습니다.윤 전 대통령은 김 여사와 공모해 2021년 4월∼2022년 3월 명 씨로부터 총 2억 7천만여 원 상당의 여론조사 총 58회를 무상으로 받은 혐의를 받습니다.명 씨에겐 불법 여론조사를 공여한 혐의가 적용됐습니다.특검팀은 윤 전 대통령 부부가 여론조사 결과를 받은 대가로 2022년 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 등이 공천받도록 영향력을 행사했다고 판단했습니다.김 여사는 작년 8월 29일 같은 혐의로 구속기소 돼 오는 28일 1심 선고를 받습니다.(사진=사진공동취재단 제공, 연합뉴스)