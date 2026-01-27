'동상이몽2', 2월부터 화요일 밤으로 이동…배우 윤유선♥판사 이성호 부부 합류

이미지 확대하기

SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'이 2월부터 화요일 밤 10시 40분으로 편성을 옮긴다.지난 2017년 7월 첫 방송된 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')은 수많은 부부 예능 속에서도 독보적인 존재감을 이어오며 명실상부 대한민국을 대표하는 부부 예능 프로그램으로 자리매김해 왔다. 다양한 분야 스타 부부들의 일상을 진솔하게 담아내며 공감과 화제를 이끌어온 '동상이몽2'에는 지금까지 무려 97쌍의 운명부부가 함께했다. 또한, 분당 최고 시청률 15.8%(이하 닐슨코리아 수도권 기준), 76주 연속 동시간대 시청률 1위, 유튜브 클립 총 조회수 18억 뷰 등 굵직한 기록을 세우며 꾸준한 시청자 사랑을 입증해왔다. '동상이몽2'는 부부라는 가장 가까운 관계 속 존재하는 다양한 '동상이몽'으로 보는 재미와 폭넓은 공감을 이끌어내며 프로그램만의 정체성을 탄탄히 구축해 왔다.그런 가운데, '동상이몽2'가 월요일에서 화요일로 시간대를 옮긴다. 화요일 밤 9시 방송 중인 '틈만 나면,'의 뒷시간에 편성되며 SBS는 탄탄한 화요일 예능 라인업을 완성하게 됐다. 앞서 지난해 열린 '2025 SBS 연예대상'에서 MC 김구라가 "이번에 도전을 한다. 화요일로 가서 프로그램을 다시 한번 멋지게 살려보도록 하겠다"라고 밝힌 바 있다.편성 이동과 함께 더욱 다양한 운명부부들의 합류도 예정되어 있다. 첫 주인공은 아역 시절부터 꾸준한 활동으로 대중의 사랑을 받아온 배우 윤유선이다. 윤유선은 2001년 3살 연상의 판사 이성호와 결혼, 배우와 법조인의 만남으로 세간의 화제를 모은 바 있다. 결혼 후 동반 방송 출연은 이번이 처음인 만큼, 윤유선-이성호 부부의 '동상이몽2' 합류는 방송 전부터 관심을 모으고 있다.지난 26일 방송 말미 공개된 예고 영상에서 윤유선은 "저희 진짜 엄청 싸웠다. 남편은 판결하듯이 잘잘못을 가리려고 한다"며 아내를 판결하려는 듯한 남편을 향한 불만을 털어놨다. 이에 남편 이성호는 "잘못한 사람이 잘못하지 않은 척 연기하는 줄 알았다"고 응수하며, 부부싸움 중에도 메소드 연기(?)를 하는 배우 아내의 면모를 전해 웃음을 안겼다. 그러면서 그는 "아내가 그동안 이미지를 좋게 쌓아와서 어떤 사람도 나쁘게 얘기하지 않는데, '내가 방송에 나가게 되면 폭망하게 될 거야'라고 얘기했었다"며 단아하고 차분한 이미지를 가진 윤유선의 실체 폭로를 예고해 궁금증과 기대감을 더했다.새로운 시간대를 선택한 '동상이몽2'가 또 어떤 공감과 이야기를 이어갈지, 배우 윤유선이 합류하는 '동상이몽2'는 2월부터 화요일 밤 10시 40분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)