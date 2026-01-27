소비자원 "인덕션 보호 매트, 튀김·빈 냄비 가열 시 화재 위험"

▲ 한국소비자원

인덕션 상판의 흠집 방지를 위해 사용하는 보호매트가 기름 요리나 빈 냄비 가열 시 화재를 유발할 수 있다는 조사 결과가 오늘(27일) 나왔습니다.한국소비자원은 시중에 유통 중인 인덕션 보호매트 10개 제품을 대상으로 내열 안전성을 시험 평가한 결과 특정 조리 환경에서 매트 온도가 내열 온도를 초과해 변형과 그을음이 발생했다고 밝혔습니다.시험 결과 냄비에 국물이 있는 상태에서는 10개 제품 모두 이상이 없었습니다.그러나 최대 화력(3,400W)의 중간 단계로 가열했을 때는 평균 8분 38초가 지나자 보호매트 온도가 각 제품의 내열 온도인 200∼300℃를 모두 초과한 것으로 나타났습니다.또 국물이 모두 증발해 빈 냄비 상태가 될 경우 평균 77초 만에 온도가 600℃ 이상 급상승하며 화재 위험에 노출됐습니다.조사 대상 10개 제품은 판매 페이지 등을 통해 고온 조리 금지 등의 주의사항을 안내하고 있었으나, 실제 사용 시 이를 간과할 우려가 크다고 소비자원은 지적했습니다.소비자원은 "고온으로 장시간 요리할 경우 매트를 사용하지 말아야 한다"며 "조리 직후에는 보호매트가 뜨거우므로 직접적인 접촉을 피해야 한다"고 당부했습니다.