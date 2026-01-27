뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "27억 '혈세 낭비' 비판했는데"…금테크 큰 그림? 376억 뚫었다

김민정 기자
작성 2026.01.27 15:16 조회수
PIP 닫기
2008년 전남 함평군이 27억 원을 들여 세운 '황금박쥐상'이 금값이 급등할 때마다 주목받고 있습니다.

황금박쥐상은 함평군이 순금 162㎏과 은 281㎏을 사용해 만든 조형물입니다.

멸종된 것으로 알려졌던 황금박쥐가 함평 대동면에 집단 서식하는 것이 확인된 걸 기념하기 위해 만들어졌습니다.

재료비로 약 27억 원이 투입됐지만, 관광객 유입 효과가 미미해 대표적인 '혈세 낭비'란 비판을 받아 왔습니다.

그런데 금값이 가파르게 오르면서 평가가 급격히 달라졌습니다.

오랫동안 10만 원~30만 원대에 머물던 금값이 2024년 3월 40만 원을 넘더니 지난해 3월 60만 원, 10월 80만 원을 차례로 돌파하면서 황금박쥐상이 성공한 '금테크'가 된 겁니다.

급기야 26일 기준 순금 한 돈 가격이 역대 최고가인 103만 4천 원을 찍으면서, 황금박쥐상 시세도 386억 7천만 원을 기록했습니다.

황금박쥐상을 만들고 남은 금과 은을 활용해 만든 '오복포란'에도 금 19kg과 은 9kg가량이 쓰여, 이를 합산할 경우 시세는 4백억을 훌쩍 뛰어넘습니다.

이 사실이 알려지자 좋은 기운을 받겠다며 전국에서 찾아오는 관람객들이 크게 늘었습니다.

[김은수 주무관 / 함평군청 관광정책팀 (2025년 9월) : 황금박쥐 조형물이 금값이 너무 많이 올라가지고 이렇게 주목 받고 사랑해 주신 건 감사하게 생각하고 있어요. 황금박쥐 조형물 옆에 보면 이제 난생 신화를 근거로 만들어진 오복포란이란 조형물이 있거든요. 그건 직접 만져보실 수도 있는데, 그 조형물도 접촉 체험을 통해서 좋은 기운을 많이 얻어가셨으면 좋겠습니다.]

함평군은 그동안 보안상 이유로 황금박쥐상을 함평엑스포공원 인근 황금박쥐 생태전시관에 한시적으로 전시해왔지만, 최대한 많은 관람객들이 만나볼 수 있도록 상설 전시로 전환했다고 밝혔습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지