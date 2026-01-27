뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[인터뷰] "실기한 한동훈, 조국의 길 걷나"…이준석의 쓴소리

SBS 뉴스
작성 2026.01.27 15:31 수정 2026.01.27 15:33 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표
--------------------------------------------

● 이준석 개혁신당 대표 인터뷰

이준석 / 개혁신당 대표
"트럼프, 국회 비준이 안 되고 있다고 명시적으로 언급해"
"정부, 관세 협상 상황에 대해 투명하게 설명해야"
"정부, 통상 협상에서 야당을 지렛대로 써야"
"정부, 성과 독점하려는 욕심 때문에 위기 상황에서 독박 써"
"장동혁 단식, '박근혜 엔딩'은 도움 안 돼"
"한동훈, 서울시장 무소속 출마·창당 등으로 돌파구 찾아야"
"한동훈, 현 상황에서 조국 스타일 정치적 해법 찾고 있어"
"조국혁신당, 이미 야당 역할 포기…합당 제안 받을 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지