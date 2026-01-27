[인터뷰] "실기한 한동훈, 조국의 길 걷나"…이준석의 쓴소리

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표

--------------------------------------------



● 이준석 개혁신당 대표 인터뷰



이준석 / 개혁신당 대표

"트럼프, 국회 비준이 안 되고 있다고 명시적으로 언급해"

"정부, 관세 협상 상황에 대해 투명하게 설명해야"

"정부, 통상 협상에서 야당을 지렛대로 써야"

"정부, 성과 독점하려는 욕심 때문에 위기 상황에서 독박 써"

"장동혁 단식, '박근혜 엔딩'은 도움 안 돼"

"한동훈, 서울시장 무소속 출마·창당 등으로 돌파구 찾아야"

"한동훈, 현 상황에서 조국 스타일 정치적 해법 찾고 있어"

"조국혁신당, 이미 야당 역할 포기…합당 제안 받을 것"



