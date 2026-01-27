트럼프 '기습 관세 인상'에…청와대 대책회의 "차분히 대응"

<앵커>



트럼프 미국 대통령의 기습적인 관세 인상 발표에 청와대는 오늘(27일) 오전 대미통상현안 대책회의를 열고, 대응 방안을 논의했습니다. 청와대는 미국 측에 한미 통상합의 이행 의지를 전하고 차분하게 대응하겠다는 입장입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



한국산 자동차와 목재 등에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 청와대는 분주하게 움직였습니다.



청와대는 오늘 오전 10시, 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장 주재로 관계부처와 회의를 열고 대응계획을 논의했습니다.



오늘 회의에는 청와대 참모진을 비롯해 여한구 통상교섭본부장, 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등이 참석했고, 잠수함 수주 작업 지원차 캐나다에 체류 중인 강훈식 대통령비서실장과 김정관 산업통상부 장관도 유선으로 함께 했습니다.



트럼프 대통령이 국회 상임위에 계류 중인 관련 법안 처리를 걸고넘어진 만큼, 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안 진행상황도 회의에서 함께 점검됐습니다.



청와대는 "관세인상은 연방 관보게재 등 행정조치가 있어야 발효되는 만큼, 우리 정부는 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편, 차분하게 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령의 SNS 게시글 하나에 바로 관세가 인상되는 게 아닌 만큼, 차분하고 적극적으로 대응하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.



한미 관세협상은 지난해 경주 APEC 정상회의에 앞서 열린 한미 정상회담에서 깜짝 타결됐습니다.



미국이 자동차 등 관세를 15%로 낮추는 대신, 한국은 마스가 등 총 3천500억 달러의 대미 투자를 하기로 합의했습니다.



이를 뒷받침할 법안인 대미투자특별법이 발의되는 달의 첫날부터 소급해 관세 인하를 적용하기로 합의했었던 만큼, 정부는 트럼프 대통령의 돌발 발언의 배경이 무엇인지 파악하는 데에 주력할 것으로 보입니다.



김정관 장관과 여한구 본부장은 조만간 미국을 찾아 각각의 카운터 파트인 러트닉 상무장관, 그리어 미 무역대표부 대표를 만날 예정입니다.



