손흥민·이강인·김민재, IFFHS 선정 '2025 아시아 올해의 팀'

▲ IFFHS가 선정한 '2025년 남자 AFC 팀'.

손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨)가 국제축구역사통계연맹(IFFHS)이 선정한 2025년 아시아 축구선수 베스트11로 뽑혔습니다.IFFHS는 오늘(27일) 손흥민, 이강인, 김민재를 포함한 '2025년 아시아축구연맹(AFC) 올해의 남자팀'을 선정해 발표했습니다.IFFHS는 세계 베스트11 격인 '월드 팀'뿐만 아니라 대륙별로도 한 해 동안 최고의 활약을 펼친 선수들로 올해의 팀을 꾸려 공개하고 있습니다.'2025년 AFC 남자팀'은 3-4-3 포메이션을 바탕으로 뽑았습니다.손흥민은 최전방 공격수에 자리했고, 이강인은 왼쪽 미드필더, 김민재는 수비수로 각각 이름을 올렸습니다.손흥민은 2020년부터 6년 연속 AFC 올해의 팀에 선정됐습니다.김민재도 2022년부터 4년 연속 뽑혔고, 이강인은 2023년부터 3년 연속 아시아 베스트11로 우뚝 섰습니다.2022년부터 3년 연속 AFC 팀에 뽑혔던 황희찬(울버햄프턴)이 빠지면서 우리나라 선수는 3명으로 줄었습니다.일본이 가장 많은 5명을 배출했습니다.측면 공격수 구보 다케후사(레알 소시에다드)를 비롯해 미드필더 사노 가이슈(마인츠)와 도안 리쓰(프랑크푸르트), 수비수 하타테 레오(셀틱), 골키퍼 스즈키 자이온(파르마 칼초)이 한 자리씩 꿰찼습니다.여기에 사우디아라비아의 공격수 살렘 알다우사리와 미드필더 모하메드 칸노(이상 알힐랄), 우즈베키스탄의 수비수 압두코디르 쿠사노프(맨체스터 시티)가 포함됐습니다.(사진=IFFHS 홈페이지 캡처, 연합뉴스)