[날씨] 낮에도 영하권…해안가에선 초속 15m 강풍 주의

중부를 중심으로 추위가 길게 이어지고 있습니다.



일부 중부와 경북 지역에 한파특보는 더욱 확대, 강화된 가운데 오늘(27일) 아침 서울의 기온 영하 7.1도로 어제 아침보다는 기온이 다소 올랐지만 여전히 평년 수준에는 못 미쳤습니다.



낮이 된 현재도 서울의 기온 영하 2.5도 등 중부를 중심으로는 영하권의 추위가 나타나고 있고요.



그나마 한기가 덜 닿는 남부를 중심으로 부산의 현재 기온 5.1도로 추위가 한결 낫습니다.



대기의 건조함이 길게 이어지면서 곳곳에서 화재 사고 소식도 자주 들려오는 요즘입니다.



바람까지 약간 강하게 불기 때문에 꺼진 불씨도 다시 한번 확인해 주시는 등 화재 사고에 각별한 주의가 필요하겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑겠습니다.



당분간 해안가를 중심으로는 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠습니다.



겨울철에는 눈에 보이는 도로의 빙판길뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있습니다.



이동하실 때는 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울은 영하 2도, 대구는 영상 5도 예상됩니다.



당분간 뚜렷한 비 예보는 들어 있지 않고요.



주말로 가면서 추위는 차츰 누그러지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)