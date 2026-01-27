뉴스
군경TF, 북한 무인기 침투 대학원생 재소환…정보사 지원설 등 수사

손기준 기자
작성 2026.01.27 11:47 조회수
군경합동조사팀이 북한으로 수차례 무인기를 날려 보낸 혐의를 받는 대학원생을 다시 소환해 조사하고 있습니다.

경찰 등에 따르면 군경합동조사 태스크포스(TF)는 오늘(27일) 오전 무인기 사건의 주범으로 알려진 30대 대학원생 오 모 씨를 불러 조사하고 있습니다.

오 씨는 지난 16일 언론 인터뷰를 통해 북한 평산군의 우라늄 공장으로 인한 방사능 오염 수치를 확인하고자 자신이 북한으로 세 차례 무인기를 날려 보냈다고 주장한 바 있습니다.

TF는 오 씨가 대학 후배인 장 모 씨 등과 함께 창업한 에스텔엔지니어링이라는 이름의 무인기 스타트업에서 기체를 제작해 북한으로 날려 보낸 것으로 보고 그 경위와 의도 등에 대해서 수사 중입니다.

TF는 또 오 씨의 지인으로 에스텔엔지니어링에서 대북전담이사로 근무했던 김 모 씨도 함께 불러 조사하고 있습니다.

특히 최근 국군정보사령부가 오 씨의 무인기 제작 활동 등을 지원했단 의혹들이 불거진 만큼 관련 의혹을 규명하기 위한 수사도 이뤄질 것으로 보입니다.

앞서 경찰은 지난 24일 오 씨를 한 차례 불러 조사한 바 있으며 장 씨도 16일과 23일 두 차례 소환해 조사한 바 있습니다.
