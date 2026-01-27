국민의힘 소장파 모임 "한동훈 제명 재고해달라"

▲ 국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 지난 20일 서울 국회 의원회관에서 모임을 갖고 얘기를 나누고 있다.

국민의힘 소장파 모임인 대안과미래가 한동훈 전 대표 제명 건과 관련해 당 지도부에 재고를 촉구했습니다.대안과미래 간사인 이성권 의원은 오늘(27일) "지방선거를 앞두고 여권은 통합이라는 '덧셈 정치'를 하는 상황에 우리는 오히려 내부에 있는 사람들조차 배제하는 정치가 맞느냐, 당 밖에 있는 개혁신당과 연대하자고 하면서 내부 사람들까지 배제하는 건 바람직하지 않고 우리 당 지지자 상당수의 신뢰를 저버릴 수 있다는 우려가 나왔다"며 "징계에 대한 신중한 접근이 필요하다"고 설명했습니다.한 전 대표를 향해서도 "지지자들의 집회 중지 요청 등 당의 화합과 정치적 해법 모색을 위한 노력을 국민과 당원에게 보여줘야 한다"고 주문한 데 이어 "당내에서도 서로를 비난하고 적대시하는 모든 언행을 중단해야 한다"고 촉구했습니다.김용태 의원은 모임 참석 후 기자들에게 "한 전 대표를 제명하면 장 대표도, 한 전 대표도 다 패자가 되는 '치킨게임'이다. 멈춰야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)