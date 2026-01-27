뉴스
[현장영상] "아악" 휘청이면서도 거센 파도에 셀카 집착하더니

작성 2026.01.27 15:26
영국 데번주의 한 지역 주민이 찍은 영상에는 10대 소녀가 방파제 끝에 서 있는 모습이 담겼습니다. 폭풍이 영국 데번주 해안을 강타한 가운데 높은 파도가 몰아치는 상황에서도 한 10대 소녀가 방파제 끝으로 다가가 휴대전화로 사진을 찍는 모습이었는데요.

영국을 비롯한 유럽 각국에서는 폭풍이나 악천후 속 해안 '셀카 사고'가 반복되고 있습니다. 지난 몇 년간 프랑스, 스페인 등지에서도 방파제와 절벽에서 사진이나 영상을 촬영하다 파도에 휩쓸려 목숨을 잃는 사례가 이어졌습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이정주 / 영상출처: The Sun / 제작: 디지털뉴스부)







 
