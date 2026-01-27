뉴스
관리업체 직원이 혼자 사는 외국인 여성 원룸 침입…성폭행 시도

유영규 기자
관리업체 직원이 혼자 사는 외국인 여성 원룸 침입…성폭행 시도
30대의 원룸 관리업체 직원이 혼자 사는 외국인 여성의 원룸에 들어가 성폭행을 시도하려다 제지당하자 1천만 원 상당의 금품을 훔쳐 달아났다가 경찰에 붙잡혔습니다.

전북 완주경찰서는 강간 미수 및 강도 혐의로 A(30대) 씨를 체포해 조사 중이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.

A 씨는 전날 오후 3시쯤 완주군에서 혼자 살고 있는 B(30대·베트남) 씨의 원룸으로 들어가 흉기로 위협한 뒤 성폭행하려다 강한 저항에 제지당하자 1천만 원 상당의 금목걸이를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.

해당 건물의 관리업체 직원인 A 씨는 과거 업무차 B 씨의 집을 몇 차례 방문한 적이 있었던 것으로 확인됐습니다.

이에 B 씨는 조금 아는 A 씨를 의심하지 않고 문을 열어줬다가 이런 피해를 본 것으로 파악됐습니다.

신고받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A 씨가 타고 달아난 차량을 확인, 사건 발생 5시간 만인 오후 8시 충남의 거주지에서 그를 붙잡았습니다.

경찰 관계자는 "당시 A 씨는 이 건물에 업무가 없었는데도 범행을 위해 방문한 것으로 보인다"며 "구속영장을 신청해 구체적인 범행 동기와 여죄 등을 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
