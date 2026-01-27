금값 뛰는데 손 놓은 한은…13년째 매입 않고 관망만

▲ 골드바

한국은행 금 보유량 순위가 최근 1년 사이 세계 38위에서 39위로 한 계단 더 하락한 것으로 나타났습니다.국제 금 시세가 연일 사상 최고가를 경신하는 가운데 한은은 2013년을 마지막으로 금을 추가 매입하지 않아 사실상 손을 놓고 있다는 지적이 나옵니다.오늘(27일) 세계금위원회(World Gold Council) 보고서에 따르면, 한은은 지난해 말 기준 104.4t(톤)의 금을 보유해 세계 중앙은행 가운데 39위를 차지했습니다.국제통화기금(IMF·3위)과 유럽중앙은행(ECB·14위)을 포함하면 41위까지 밀립니다.우리나라 전체 외환 보유액에서 금이 차지하는 비중은 3.2%에 불과해 홍콩(0.1%), 콜롬비아(1.0%) 등에 이어 세계 최하위권에 속했습니다.외환 보유액 규모가 지난해 11월 말 기준 4천307억 달러로, 세계 9위에 해당했던 것과 대조됩니다.한은은 오랜 기간 금 매입에 소극적 태도를 유지해왔습니다.지난 2011년 40t, 2012년 30t, 2013년 20t의 금을 추가로 사들인 이후 올해까지 13년째 총량을 104.4t으로 묶었습니다.이에 따라 한은의 금 보유량 순위도 2013년 말 세계 32위에서 2018년 말 33위, 2021년 말 34위, 2022년 말 36위, 2024년 말 38위, 2025년 말 39위 등으로 계속 미끄러졌습니다.최근 순위 하락은 아제르바이잔(국부펀드)이 지난 2년 사이 83.0t의 금을 매입해 단숨에 27위로 올라선 결과로 보입니다.지난해만 보면 폴란드가 95.1t으로 세계 중앙은행 중 가장 많은 금을 사들였고, 카자흐스탄(49.0t), 브라질(42.8t) 등이 뒤를 이었습니다.세계금위원회는 지난 6일 보고서에서 "중앙은행들의 지난해 1∼11월 누적 금 순매입 속도를 보면 최근 몇 년보다는 다소 느려졌지만, 매입 모멘텀(동인)이 여전히 비교적 견조한 상태"라고 평가했습니다.앞서 지난해 6월 연례 보고서에선 "중앙은행들이 지난 3년 동안 매년 1천t이 넘는 금을 축적했다"며 "이전 10년간의 연평균 400∼500t을 크게 웃도는 수치"라고 전했습니다.그러면서 "이런 매입 속도 가속화는 지정학적, 경제적 불확실성이 확대된 환경 속에서 나타났다"고 분석했습니다.이 같은 중앙은행들의 '골드러시'는 금값 상승의 한 배경으로 꼽히기도 합니다.국제 금 현물 가격은 전날 장중 온스당 5천100달러를 넘어 사상 최고가를 경신했다.2024년 27% 오른 데 이어 지난해 65% 급등했고, 올해 들어서도 랠리 중입니다.그러나 한은은 금이 채권이나 주식 등과 비교해 유동성이 낮고, 변동성이 크다는 단점을 거론하며 여전히 추가 매입에 신중한 태도를 고수하고 있습니다.다른 나라 중앙은행들의 금 매입에 대해서도 정치적 이유로 미국 달러화 의존을 줄이려는 의도가 있거나 인근 지역 전쟁으로 안전 자산 수요가 높은 곳 위주로 금을 매입하는 것이라 의미를 축소 해석합니다.일각에서는 김중수 전 총재 시절 금을 공격적으로 사들인 직후 금값이 폭락한 트라우마에서 벗어나지 못했기 때문이라는 분석도 나옵니다.지난해 말 금 보유량은 미국이 8천133.5t으로 가장 많았고, 독일(3천350.3t), 이탈리아(2천451.9t), 프랑스(2천437.0t), 러시아(2천326.5t) 등이 뒤를 이었습니다.중국의 금 보유량은 2천305.4t으로 세계 6위 수준이었습니다.중국은 25.8t을 샀으나, 러시아는 6.2t을 팔아 두 나라 격차가 줄었습니다.(사진=연합뉴스)