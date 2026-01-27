'두쫀쿠 광풍' 식약처 나선다…식중독균 등 대대적 위생 점검

식품의약품안전처가 '두바이 쫀득 쿠키' 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점과 무인 아이스크림 전문 판매점 3천600여 곳을 집중 점검한다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



이번 점검은 2월 6일까지 17개 지방자치단체와 함께 진행합니다.



최근 크게 유행하는 두바이 쫀득 쿠키와 초콜릿케이크 등 디저트류를 전문으로 조리해 배달·판매하는 음식점과 무인 아이스크림 전문 판매점이 점검 대상입니다.



배달음식점에서는 식품과 조리장의 위생적인 취급 여부를 비롯해 방충망과 폐기물 덮개 설치 등 시설기준 준수 여부, 종사자의 건강진단 실시 여부 등을 살핍니다.



특히 두바이 쫀득 쿠키의 재료가 주로 수입식품인 점을 고려해 무신고 수입식품이나 소비기한이 지난 식품을 보관하거나 사용하는지 여부를 집중적으로 점검합니다.



무인 아이스크림 판매점은 소비기한이 지난 제품 보관 여부와 보관 부주의로 인한 변질 등 소비자 신고가 잦은 항목을 중심으로 점검할 계획입니다.



점검과 함께 두바이 쫀득 쿠키 등 조리식품 약 100건을 무작위로 수거해 식중독균 여부도 검사합니다.



식약처는 "올해도 소비 동향을 고려해 두바이 쫀득 쿠키처럼 시장 유행을 선도하는 품목과 식중독 발생 이력 등을 반영해 점검 대상을 선정할 예정"이라고 설명했습니다.



