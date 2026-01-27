LG CNS 지난해 영업이익 5,558억원…전년 대비 8.4%↑

LG CNS는 연결 기준 지난해 한 해 영업이익이 5천558억 원으로 전년보다 8.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(27일) 공시했습니다.



매출은 6조 1천295억 원으로 전년 대비 2.5% 증가했습니다.



순이익은 4천422억 원으로 21.2% 늘었습니다.



작년 4분기 영업이익은 2천160억 원으로 전년 동기보다 7.9% 늘었습니다.



이 분기 매출과 순이익은 각각 1조 9천357억 원과 1천806억 원이었습니다.



AI와 클라우드 분야 연간 매출은 전년 대비 7.0% 불어난 3조 5천872억 원을 기록했습니다.



LG CNS는 AI 분야에서 금융, 제조, 공공 등 산업 전반에서 업계 최다 수준 고객을 확보했다고 전했습니다.



특히 에이전틱 플랫폼 에이전틱웍스를 활용한 사업을 본격화하고 글로벌 클라우드 3사의 AI 서비스를 적용한 AX 사업도 활발히 전개하고 있습니다.



클라우드 분야에서 LG CNS는 국내 최초로 데이터센터 DBO(설계·구축·운영) 사업을 시작한 뒤 성과를 꾸준히 창출하고 있습니다.



스마트엔지니어링 분야 연간 매출은 1조 1천935억 원으로 집계됐습니다.



스마트물류 사업은 뷰티, 푸드, 패션, 방산 영역으로 포트폴리오가 확장됐습니다.



LG CNS는 외국에 진출한 한국 기업의 물류 자동화 사업을 수주하며 글로벌 시장 확대를 위한 기반을 마련했습니다.



디지털 비즈니스 서비스 분야 연간 매출은 1조 3천488억 원이었습니다.



지난해 한국예탁결제원, 미래에셋생명보험, NH농협은행 등 금융 IT 사업을 수주했고, AI 개발 방식을 도입하며 시스템통합(SI)과 운영(SM) 역량을 강화하고 있습니다.



LG CNS는 올해 AX와 RX(로봇 전환) 선도 기업으로서 입지를 강화하겠다는 목표를 내놨습니다.



에이전틱 AI 사업의 경우 에이전틱웍스 플랫폼 등에 탑재할 수 있는 산업별, 업무별 특화 에이전트를 개발할 계획입니다.



또 글로벌 빅테크와의 파트너십으로 AX 시장 영향력을 확대할 방침입니다.



LG CNS는 또 피지컬 AI 사업을 전략적으로 추진 중입니다.



로봇 파운데이션 모델을 활용해 산업 현장 데이터로 로봇 동작을 파인튜닝하고 자체 로봇 통합 운영 플랫폼을 확대해 RX 역량을 강화하고 있습니다.



LG CNS는 이를 위해 10여 개 고객사 물류센터, 공장에서 로봇 업무 수행 상품 테스트(PoC)를 진행하며 휴머노이드 로봇이 산업 현장에서 생산성을 높일 수 있도록 준비 중입니다.



LG CNS는 향후 고품질 휴머노이드에 로봇 두뇌에 해당하는 RFM과 자체 로봇 플랫폼을 결합해 로봇 통합 서비스를 제공한다는 계획입니다.



이 밖에 LG CNS는 미국과 아태지역으로의 사업 확대와 인도네시아 AI 데이터센터 구축 사업 수주 등으로 글로벌 진출을 모색하고 있습니다.



(사진=LG CNS 제공, 연합뉴스)