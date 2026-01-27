미국서 초강력 눈폭풍·한파로 26명 사망…항공기 무더기 결항

이미지 확대하기

미국 북동부·중부·남부 지역에 몰아닥친 초강력 눈폭풍으로 인해 현재까지 최소 26명이 사망하고 교통이 마비되는 등 피해가 속출했습니다.외신에 따르면 26일(현지 시간) 미국 남부 아칸소주부터 북동부 뉴잉글랜드주까지 2천100㎞에 걸쳐 30㎝가 넘는 눈이 내렸습니다.눈폭풍이 지나간 곳에는 한파가 찾아왔습니다.미국 본토 48개 주 전체의 평균 기온이 2014년 1월 이후 가장 낮은 섭씨 영하 12.3도로 예보됐습니다.뉴욕시에는 수년 만에 가장 많은 눈이 내려 적설량이 20∼38㎝를 기록했습니다.사망자가 늘고 있고, 현재까지 26명으로 집계됐습니다.뉴욕시 당국은 지난 24일부터 현재까지 기온이 급격히 떨어지면서 실외에서 8명이 사망했다고 밝혔습니다.매사추세츠주와 오하이오주에서는 제설차에 치여 2명이 사망했고, 아칸소주와 텍사스주에서는 썰매를 타다 발생한 사고로 2명이 숨졌습니다.텍사스주 오스틴에서는 1명이 저체온증으로 숨진 채 발견됐고 캔자스주에서는 실종된 여성의 시신이 눈 속에 파묻힌 것을 수색견이 찾아냈습니다.이 밖에도 테네시주에서 4명, 루이지애나주와 펜실베이니아주에서 각각 3명, 미시시피주에서 2명, 뉴저지주에서 1명이 사망했습니다.항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 26일 미국 전역에서 항공편 8천 편 이상이 지연 또는 결항됐습니다.항공 정보 업체 시리움은 전날(25일) 미국 내 항공편의 45%가 결항됐으며, 이는 코로나19 팬데믹 이후 가장 많은 건수라고 밝혔습니다.대규모 정전 피해도 발생했습니다.미국의 정전 현황 추적 사이트 파워아우티지닷컴에 따르면 이날 미국 전역에서 69만 가구 이상이 정전을 겪었습니다.대부분 피해는 남부 지역에서 발생했으며, 미시시피주 북부와 테네시주 일부 지역에서는 얼어붙은 눈비가 전선을 끊어 큰 규모의 정전이 발생했습니다.테네시주 일부 지역에서는 전력이 복구됐으나 17만여 가구는 영하의 날씨에 여전히 전기가 끊긴 채 추위에 시달리고 있다고 AP는 전했습니다.휴교령도 이어졌습니다.미시시피 대학교는 폭풍과 그로 인한 정전으로 1주일간 휴강을 결정했고, 뉴욕시 공립학교들이 휴교에 들어감에 따라 약 50만 명의 학생이 온라인 수업을 들었습니다.미 국립기상청은 북극 한기가 유입되면서 이미 눈과 얼음으로 뒤덮인 지역에서 영하의 기온이 계속될 것으로 전망하고, 이번 주말 동부 해안 일부 지역에 또 다른 겨울 폭풍이 닥칠 가능성도 있다고 예보했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)