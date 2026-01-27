용인시, 국토부에 반도체 클러스터 이전 반대 시민 서명부 전달

▲ 용인시, 국토부에 반도체 클러스터 지방 이전 반대 시민 서명부 전달

경기 용인시는 이상일 시장이 지난 26일 정부세종청사에서 김윤덕 국토교통부 장관에게 용인 반도체 클러스터 지방 이전에 반대하는 시민 6만 1천여 명의 서명부를 전달했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.이달 초부터 25일까지 받은 서명부에는 '용인 첨단시스템반도체 국가산단'과 '용인 반도체클러스터 일반산단'이 계획대로 진행돼야 한다는 시민들의 뜻이 담겼다고 시는 덧붙였습니다.이 시장은 서명부를 전달하며 "용인 반도체 국가산단 등을 이전하자는 주장이 나와 용인 시민들이 단호한 입장을 나타내며 서명을 했다"며 "시민들이 서명부를 국토교통부에 전달해 달라고 해서 이렇게 박스에 담아 가지고 왔다"고 말했습니다.그는 "반도체는 타이밍이 곧 경쟁력이고 시간이 보조금이나 마찬가지인 산업"이라며 "경쟁국들이 막대한 보조금 지원과 세제 및 금융 지원을 총동원하는 상황에서 국가첨단전략산업 구축은 정부가 정한 계획과 로드맵에 따라 흔들림 없이 추진돼야 한다"고 주장했습니다.(사진=용인시 제공, 연합뉴스)