"효자야 안녕"…고소영, '300억 건물' 자랑 논란 되자 결국 영상 편집

이미지 확대하기

배우 고소영이 유튜브 영상에서 자신의 300억 원대 건물을 자랑한 부분이 비판을 받자 결국 해당 장면을 편집했다.고소영은 지난 23일 자신의 유튜브 채널에 '혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자…'라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 고소영은 한남동 거리를 산책하며 일대를 소개했다. 그러던 중 고소영은 한 건물을 가리키며 "우리 건물 잘 있네", "저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아?"라고 언급했다. 그러면서 "효자야, 안녕"이라고 말하기도 했다.해당 건물은 고소영의 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 126억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 지하 2층부터 지상 5층 규모인 이 건물의 가치는 현재 약 300억 원대로 추정된다.영상 공개 이후 고소영이 건물 자랑을 한 장면을 두고 일부 누리꾼들 사이에서 비판 여론이 일었다. 누리꾼들은 "연예인들 영상 보면 가격이 뜨악 한다. 나와는 상관없는 이야기", "철없어 보인다", "연예인 돈자랑" 등의 반응을 보이며 비판하기도 했고, "자기 채널에서 이 정도 말도 못 하나", "괜한 자격지심이다" 등의 댓글로 옹호하기도 했다.이런 논란을 의식한 듯, 문제의 장면은 이후 영상에서 조용히 삭제됐다.[사진=고소영 유튜브 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)