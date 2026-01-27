고 이해찬 빈소 서울대병원에 마련…5일간 기관·사회장

<앵커>



이해찬 전 총리의 시신이 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장에 도착했습니다. 이 전 총리 별세 소식에 이재명 대통령은 "민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다"고 애도하는 등 정치권에서는 추모가 이어졌습니다. 장례는 오늘(27일)부터 닷새간 기관장 겸 사회장으로 치러집니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



민주평화통일자문회의 출장차 베트남에 체류하다 향년 73세로 별세한 이해찬 민주평통 수석부의장.



베트남 당국의 각별한 예우 속에 운구 절차가 진행된 고인의 시신은 대한항공 476편으로 한국으로 출발해, 오늘 오전 7시쯤 인천국제공항에 도착했습니다.



우원식 국회의장과 김민석 국무총리를 비롯해 민주당 지도부는 인천공항에서 운구 행렬을 맞이했습니다.



대한항공은 고인의 관을 싣는 항공화물 탑재용기를 최상급으로 준비한 것으로 알려졌습니다.



이재명 대통령은 그제 SNS에 "대한민국 민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다"고 적었습니다.



그러면서 "민주주의와 평화통일, 균형발전을 향한 여정은 계속될 것"이라며 "정치적 유산을 오래도록 기억하겠다"고 덧붙였습니다.



문재인 전 대통령은 "국정의 든든한 동반자로서 함께했던 시간들을 소중히 기억하겠다"고 애도했고, 우원식 국회의장도 "대한민국 민주주의의 역사 그 자체였다"고 추모했습니다.



민주당은 "애도 기간 정쟁적 요소의 논평이나 발언을 자제해 달라"고 당부했고, 국민의힘도 "재야에서 시작해 국정 책임을 맡기까지의 길은 정치사의 한 장면으로 남을 것"이라며 깊은 애도의 뜻을 표했습니다.



빈소는 서울대병원 장례식장으로 장례는 오늘부터 닷새간 민주평통과 민주당이 공동주관하는 기관장 겸 사회장으로 치러집니다.



