"미 공식 통보 아직 없었다" 청와대, 정책실장 주재 회의

트럼프 대통령의 기습적인 관세 인상 발표 전에 미국 정부가 우리 정부에 공식 통보하거나 세부 내용을 설명하지는 않은 것으로 보입니다. 청와대는 오늘(27일) 오전 정책실장 주재로 대책회의를 열고 대응 방안을 논의합니다.



강민우 기자입니다.



한국산 자동차와 목재 등에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 청와대는 분주하게 움직였습니다.



청와대는 트럼프 대통령 SNS 글 게시 1시간 뒤인 아침 8시쯤 관세 인상과 관련해 미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용 설명은 아직 없다고 밝혔습니다.



청와대는 오늘 김용범 정책실장 주재로 관계 부처가 참여하는 대책 회의에서 상황 파악과 대응 방안이 논의된다고 설명했습니다.



잠수함 수주 사업 지원차 캐나다를 방문 중인 김정관 산업통상부 장관은 이르면 우리 시간으로 오늘 미국을 방문해 카운터 파트인 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획입니다.



한미 관세 협상은 지난해 경주 APEC 정상회의에 앞서 열린 한미 정상회담에서 깜짝 타결됐습니다.



미국이 자동차 등 관세를 15%로 낮추는 대신, 한국은 조선업 협력 프로젝트, 이른바 마스가 프로젝트로 1천500억 달러, 현금 투자로 연 상한 200억 달러로 총 2천억 달러를 투자하기로 합의했습니다.



이러한 협상 내용 이행을 뒷받침할 대미투자특별법이 우리 국회에서 발의돼 준비 중이었는데, 이 법안이 소관 상임위원회에서 아직 계류되고 있다는 걸 트럼프 대통령이 걸고넘어진 것으로 추정됩니다.



10시 반으로 예정된 국무회의에서 이재명 대통령이 이번 상황 대한 입장을 밝힐지 주목됩니다.



