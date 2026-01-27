"한국 국회 합의 안 지켜"…트럼프, 돌연 관세 인상 발표

<앵커>



미국 트럼프 대통령이 자동차를 포함한 한국 상품에 대한 관세를 15%에서 25%로 올리겠다고 갑자기 발표했습니다. 한국 국회가 무역 합의 이행에 필요한 절차를 진행하지 않았다는 이유를 댔습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령이 한국 시간 오늘(27일) 아침 7시쯤 SNS 트루스소셜에 한국 상품에 대한 관세 인상을 전격 발표했습니다.



트럼프 대통령은 "우선 무역 합의에 따라 미국은 관세를 신속하게 인하해 왔다면서 무역 상대국들도 똑같이 행동해 주길 바란다"고 말했습니다.



"그런데 한국 국회가 미국과의 합의를 지키지 않고 있다"면서 "자동차와 목재, 의약품 관세, 그리고 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 10%포인트 올리겠다"고 밝혔습니다.



인상 시기나 조건 등은 구체적으로 밝히지 않았습니다.



트럼프 대통령은 "지난해 7월 말 이재명 대통령과 위대한 합의를 했으며 10월 29일 한국을 방문했을 때도 재확인했다면서 한국 국회는 왜 이 합의를 승인하지 않는 것이냐"고 물었습니다.



한국 국회의 승인은 한국이 약속한 투자를 이행하기 위해 국회에서 통과시켜야 하는 대미투자특별법을 의미하는 것으로 보입니다.



앞서 미국은 한국산 자동차 등에 관세를 15%로 인하하는 대신 한국은 3천500억 달러 규모로 대미 투자를 하기로 합의했고, 지난해 11월 민주당이 대미투자특별법을 발의하면서 큰 차질 없이 진행되는 듯했지만 다시 문제가 불거졌습니다.



일부에서는 미국에서 불만이 제기된 '정보통신망법 개정안'이나 '쿠팡의 개인정보 유출 사건'과 관련 있는 게 아니냐는 추측도 나오고 있습니다.



현재 워싱턴DC 주미대사관에서는 미국의 정확한 의도를 파악하는 동시에 후속 협의를 위한 준비 작업에 들어갔습니다.



(영상편집 : 김종미)