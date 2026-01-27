방미통위·문체부, 지역·중소 방송사 지원 예산 2.5배 확대

▲ 방송미디어통신위원회

방송미디어통신위원회와 문화체육관광부는 올해 지역·중소 언론사의 디지털 전환과 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 지원을 대폭 강화한다고 밝혔습니다.올해 방미통위·문체부의 지역·중소 방송 대상 지원 예산은 지난해 79억 원에서 2.5배 확대된 202억 원입니다.방미통위는 54억 원을 투입해 지역의 고유한 문화·자원을 활용한 프로그램 등 지역 밀착형 프로그램 제작을 지원하고 콘텐츠 유통, 디지털 역량 강화 교육도 실시합니다.문체부는 한국언론진흥재단을 통한 지역·중소 방송사 지원 예산을 지난해 35억 원에서 올해 148억 원으로 늘렸습니다.지역 방송사 취재 지원에 35억 원을 투입하며 디지털 전환에 신규 예산 79억 원을 편성했습니다.문체부는 지역신문에 대한 지원도 대폭 강화합니다.올해 지역신문발전기금은 지난해 대비 35억 원 증액한 118억 원을 편성했으며 지역신문의 디지털 역량 강화와 심층 보도 품질 향상에 집중해서 쓰기로 했습니다.디지털 취재 장비 임대 예산은 30억 5천만 원으로 2배가량 증액됐으며 이를 통해 드론 등 최신 장비 지원을 확대해 지역신문사의 콘텐츠 경쟁력을 높일 계획입니다.김종철 방미통위원장은 "지역방송이 차별화된 지역 특화 콘텐츠로 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 발전을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.최휘영 문체부 장관은 "지역사회의 현안을 깊이 있게 다룰 수 있도록 콘텐츠 제작 역량과 취재 환경 개선을 중심으로 지원해 지역 언론의 공익적 기능을 안정적으로 뒷받침하겠다"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)