[D리포트] 바다에서 찾은 '초록 보석'…저칼로리에 고단백 "지금이 제철!"

SBS 뉴스
작성 2026.01.27
매서운 칼바람이 부는 고흥 앞바다에서 매생이 채취가 한창입니다.

차디찬 바닷물 속에서 대나무 발을 끌어올리자, 물기를 머금은 매생이가 짙푸른 빛깔을 드러냅니다.

뱃머리에 엎드려 매생이를 손으로 일일이 떼어 내다보면 30분도 채 되지 않아 바구니에 한가득 쌓입니다.

겨울철 별미인 고흥 매생이는 지금이 제철입니다.

채취된 매생이는 곧바로 육지로 옮겨져 세척과 포장 작업을 거친 뒤 택배로 판매됩니다.

유통 단계를 줄이기 위해 대부분 산지에서 바로 출하되는 직송 방식을 택합니다.

올해는 매생이 양육 조건이 좋아 작황도 괜찮습니다.

[진승래/매생이 채취 어민 : 숙취 해소에도 좋고 소화가 잘 돼. 옛날에 비해 많이 줄었지 사람이, 나이가 고령이 되니까.]

매생이 채취 대부분이 수작업으로 이뤄지고 겨울철 장기간 반복되는 고된 작업 탓에 인력난이 심화되고 있는 겁니다.

[송창근/고흥군 해양수산과장 : 매생이 생산 어가에 택배비 지원, 그리고 소규모 포장재를 지원해 (어가들의) 경영비 절감을 해드리고 있습니다.]

떡국, 칼국수와 함께 끊여 먹으면 별미인 고흥 매생이.

미네랄과 식이섬유가 풍부한 고단백 알칼리성 식품으로 관광객들의 입맛을 사로잡고 있습니다.

(취재 : 김동수 KBC, 영상취재 : 김형수 KBC, 제작 : 디지털뉴스부)

KBC 김동수
