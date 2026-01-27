[자막뉴스] 멕시코 대통령이 이재명에 보낸 서한 "BTS 공연 좀 늘려달라" 왜?

멕시코 대통령이 이재명 대통령에게 그룹 방탄소년단의 월드투어 일정에서 멕시코 콘서트 추가 배정을 요청하는 서한을 보냈습니다.



현지시간으로 어제(26일) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 정례 기자회견에서 "세계적으로 인기 있는 K팝 아티스트 BTS의 공연이 멕시코에서 5월에 열리는데, 수많은 젊은이가 티켓을 못 구했다고 들었다"며 "멕시코에서 티켓 15만여 장이 팔렸지만, 여전히 100만 명 이상 자리를 구하고 싶어 한다"고 말했습니다.



그러면서 "멕시코에서 3차례 공연만 확정된 상황에서 한국 대통령께 BTS를 더 자주 오게 해 달라는 정중한 외교적 요청을 했다"고 밝혔습니다.



BTS는 오는 5월 7일과 9일, 10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 공연할 예정입니다.



셰인바움 대통령은 지난 19일에도 BTS 멕시코 콘서트를 "역사적"이라고 표현하면서 콘서트 티켓 판매 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 당국의 철저한 감독을 주문하기도 했습니다.



지난 24일 판매를 시작한 BTS 멕시코 콘서트 표는 37분 만에 모두 팔렸습니다.



BTS는 정규 5집 '아리랑' 발매를 기념하며 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전세계 34개 도시에서 월드 투어를 진행합니다.



