"한국 국회 왜 입법 않나" 발표하자…청와대 '대책 회의'

<앵커>



트럼프 대통령이 이런 발표를 하기 전에 우리 정부에겐 별다른 조짐을 보이지 않았다고 합니다. 그럼 저희 청와대 출입기자 연결해서 분위기를 알아보겠습니다.



강민우 기자, 트럼프 대통령이 갑작스럽게 상호관세 인상하겠다고 밝힌 거죠? 우리 청와대가 몰랐다고 하는데 맞습니까?



<기자>



네, 그렇습니다. 트럼프 대통령은 SNS에 이재명 대통령과 지난해 7월 30일 위대한 합의를 했고, 지난해 10월 29일, 그러니까 한미정상회담 시기죠, 그때 그 조건을 재확인했다면서 왜 한국 입법부는 합의를 승인하지 않았냐고 따져 물었습니다.



이어 한국의 권한이긴 하지만, 한국 입법부가 양국의 역사적 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문에 자동차와 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 밝혔습니다.



<앵커>



청와대 분위기는 어떻습니까?



<기자>



네, 청와대 참모진들은 첫 아침 회의 직전 이뤄진 트럼프 대통령의 이러한 발표에 굉장히 분주히 움직이는 모습이었습니다.



저희 취재에 따르면, 일단 트럼프 대통령이나 미국 정부 측에서 이번 SNS 메시지에 앞서서 한국에 이러한 사실을 알린 적은 없는 걸로 파악됐습니다.



트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에 한국 국회의 대미 전략투자특별법 상정 지연을 이유로 자동차 품목관세와 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 게시했다면서, 미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황이라고 청와대는 밝혔습니다.



오늘(27일) 오전 정책실장 주재로 관계부처가 참여하는 대책 회의를 개최할 예정이고, 현재 캐나다에 체류 중인 김정관 산업통상부 장관도 조속히 미국을 방문하여 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획이라고 밝혔습니다.



좀 더 자세한 소식은 추가로 취재되는 대로 전해드리겠습니다.