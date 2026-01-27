바이에른 뮌헨, '득점 기계' 케인과 계약 연장 협상 착수

▲ 해리 케인

독일 프로축구 바이에른 뮌헨과 '득점 기계' 해리 케인(32세)이 계약 연장을 위한 협상을 시작했습니다.영국 BBC는 막스 에베를 뮌헨 스포츠 디렉터가 26일(현지 시간) 독일 프랑크푸르트에서 열린 분데스리가 관련 행사에서 "케인 측과 재계약 얘기를 나누고 있다"고 밝혔다고 전했습니다.에베를 디렉터는 "모두가 알다시피 어느 시점엔 결정이 내려져야 한다"며 재계약을 향한 의지도 드러냈습니다.케인은 지난 2023년 8월 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 떠나 뮌헨과 4년 계약을 맺었습니다.뮌헨에서 뛴 2년 반 동안 126경기에서 119골 30도움이라는 경이로운 공격포인트 생산 능력을 보여줬습니다.2024-2025시즌엔 뮌헨의 분데스리가 우승에 앞장서며 생애 첫 메이저 대회 트로피를 들어 올리기도 했습니다.케인의 득점력은 올 시즌 더 매섭습니다.뱅상 콩파니 감독 체제에서 리그 19경기에 나서 21골을 몰아친 것을 포함해 공식전 30경기 34골을 기록 중입니다.지금 페이스라면 로베르트 레반도프스키 (바르셀로나)가 2020-2021시즌 뮌헨 소속으로 세운 분데스리가 단일 시즌 최다 골(41골) 기록을 갈아치울 수도 있습니다.얀 크리스티안 드레센 뮌헨 최고경영자(CEO)는 "케인은 우리 구단을 깊이 신뢰하고 있으며 뮌헨 생활에 매우 만족해한다"고 말했습니다.케인 역시 뮌헨과 동행을 더 이어가는 것에 긍정적입니다.케인은 지난해 10월 인터뷰에서 "뮌헨에 더 오래 머물 수도 있다"며 독일 무대 잔류에 열린 태도를 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)