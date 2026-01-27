BTS, 새 월드투어 북미·유럽 41회 공연 전석 매진

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 4월부터 펼치는 새 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)의 북미·유럽 공연이 전석 매진됐습니다.소속사 빅히트뮤직은 오늘(27일) "지난 24일까지 공연 예매를 진행한 북미, 유럽 공연이 전 회차(총 41회) 매진됐다"며 "각 지역에서는 예매 시작 후 스타디움급 공연장 좌석이 빠르게 소진돼 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다"고 밝혔습니다.방탄소년단은 오는 4월 25·26·28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움을 시작으로 엘파소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 12개 도시에서 31회에 걸쳐 북미 공연을 엽니다.이 가운데 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스에서는 현지의 뜨거운 호응 덕에 각 1회차씩 추가 공연이 확정됐습니다.방탄소년단은 이후 6월 26∼27일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 유럽 투어의 막을 올린 뒤 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽 주요 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 '아미'(팬덤명)를 만납니다.빅히트뮤직은 "방탄소년단은 미국 엘파소 선 불 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움 등에선 한국 가수 최초로 단독 공연에 나선다"며 "이번 투어로 K팝 공연사에 또 하나의 족적을 남기는 것"이라고 의미를 부여했습니다.방탄소년단은 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어를 시작해 전 세계 34개 도시에서 총 82회에 걸쳐 공연합니다.이는 K팝 가수 단일 투어로 최대 규모입니다.추후 일본과 중동 지역에서도 공연이 추가될 예정입니다.이들은 앞서 3월 20일 '지금의 방탄소년단'을 노래한 신곡 14곡이 담긴 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발표합니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)