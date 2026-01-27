BTS, 새 월드투어 북미·유럽 41회 공연 전석 매진

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)
그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 4월부터 펼치는 새 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)의 북미·유럽 공연이 전석 매진됐습니다.
소속사 빅히트뮤직은 오늘(27일) "지난 24일까지 공연 예매를 진행한 북미, 유럽 공연이 전 회차(총 41회) 매진됐다"며 "각 지역에서는 예매 시작 후 스타디움급 공연장 좌석이 빠르게 소진돼 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다"고 밝혔습니다.
방탄소년단은 오는 4월 25·26·28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움을 시작으로 엘파소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 12개 도시에서 31회에 걸쳐 북미 공연을 엽니다.
이 가운데 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스에서는 현지의 뜨거운 호응 덕에 각 1회차씩 추가 공연이 확정됐습니다.
방탄소년단은 이후 6월 26∼27일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 유럽 투어의 막을 올린 뒤 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽 주요 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 '아미'(팬덤명)를 만납니다.
빅히트뮤직은 "방탄소년단은 미국 엘파소 선 불 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움 등에선 한국 가수 최초로 단독 공연에 나선다"며 "이번 투어로 K팝 공연사에 또 하나의 족적을 남기는 것"이라고 의미를 부여했습니다.
방탄소년단은 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어를 시작해 전 세계 34개 도시에서 총 82회에 걸쳐 공연합니다.
이는 K팝 가수 단일 투어로 최대 규모입니다.
추후 일본과 중동 지역에서도 공연이 추가될 예정입니다.
이들은 앞서 3월 20일 '지금의 방탄소년단'을 노래한 신곡 14곡이 담긴 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발표합니다.
(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)
