뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

연초 명품업계 가격 인상 행렬…까르띠에도 '동참'

유영규 기자
작성 2026.01.27 07:46 조회수
연초 명품업계 가격 인상 행렬…까르띠에도 '동참'
▲ 까르띠에

프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드인 까르띠에가 오늘(27일) 자로 가격 인상을 단행했습니다.

까르띠에는 오늘부터 러브링 클래식 모델(옐로우 골드·핑크 골드) 가격을 309만 원에서 333만 원으로 7.8% 올렸습니다.

러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 970만 원에서 1천50만 원으로 8.2% 올라 1천만 원을 넘었습니다.

트리니티 링 클래식 모델은 342만 원에서 370만 원으로 8.2% 올랐습니다.

시계 제품을 보면 탱크 아메리칸 워치 스몰 모델은 625만 원에서 675만 원으로 8.0% 올랐고, 베누아 워치 미니 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 2천280만 원에서 2천470만 원으로 8.3% 인상됐습니다.

향수는 베제 볼레(오 드 퍼퓸)가 11만 6천∼23만 2천만 원에서 12만 8천∼27만 2천 원으로 10.3∼17.2% 올랐습니다.

지난해 까르띠에는 모두 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상했고, 올해도 연초부터 가격을 올렸습니다.

앞서 까르띠에가 제품값을 올린다는 소식이 알려지자 온라인몰에 주문이 몰렸으며 까르띠에는 이를 이유로 '배송 지연'을 공지했습니다.

또 가격 인상 전 상품을 구매하려는 사람들로 주요 매장 앞에는 개점 시간 전부터 긴 줄이 이어지기도 했습니다.

연초 명품업계에서는 가격 인상이 이어지고 있습니다.

샤넬은 지난 13일 국내에서 판매 중인 가방 등 일부 제품 가격을 인상했습니다.

클래식 맥시 핸드백의 경우 7.5% 오른 2천33만 원으로 2천만 원 선을 넘게 됐습니다.

에르메스도 이달 초 가격을 인상했습니다.

실크 스카프 90 가격은 12.5% 오른 99만 원으로, 100만 원에 육박합니다.

스위스 시계 롤렉스는 새해 첫날인 지난 1일자로 가격을 올렸습니다.

명품업체들의 가격 인상 행렬이 이어지는 가운데 주얼리 브랜드 티파니앤코도 다음 달 중 가격을 인상할 계획으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지