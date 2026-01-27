연초 명품업계 가격 인상 행렬…까르띠에도 '동참'

▲ 까르띠에

프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드인 까르띠에가 오늘(27일) 자로 가격 인상을 단행했습니다.까르띠에는 오늘부터 러브링 클래식 모델(옐로우 골드·핑크 골드) 가격을 309만 원에서 333만 원으로 7.8% 올렸습니다.러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 970만 원에서 1천50만 원으로 8.2% 올라 1천만 원을 넘었습니다.트리니티 링 클래식 모델은 342만 원에서 370만 원으로 8.2% 올랐습니다.시계 제품을 보면 탱크 아메리칸 워치 스몰 모델은 625만 원에서 675만 원으로 8.0% 올랐고, 베누아 워치 미니 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 2천280만 원에서 2천470만 원으로 8.3% 인상됐습니다.향수는 베제 볼레(오 드 퍼퓸)가 11만 6천∼23만 2천만 원에서 12만 8천∼27만 2천 원으로 10.3∼17.2% 올랐습니다.지난해 까르띠에는 모두 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상했고, 올해도 연초부터 가격을 올렸습니다.앞서 까르띠에가 제품값을 올린다는 소식이 알려지자 온라인몰에 주문이 몰렸으며 까르띠에는 이를 이유로 '배송 지연'을 공지했습니다.또 가격 인상 전 상품을 구매하려는 사람들로 주요 매장 앞에는 개점 시간 전부터 긴 줄이 이어지기도 했습니다.연초 명품업계에서는 가격 인상이 이어지고 있습니다.샤넬은 지난 13일 국내에서 판매 중인 가방 등 일부 제품 가격을 인상했습니다.클래식 맥시 핸드백의 경우 7.5% 오른 2천33만 원으로 2천만 원 선을 넘게 됐습니다.에르메스도 이달 초 가격을 인상했습니다.실크 스카프 90 가격은 12.5% 오른 99만 원으로, 100만 원에 육박합니다.스위스 시계 롤렉스는 새해 첫날인 지난 1일자로 가격을 올렸습니다.명품업체들의 가격 인상 행렬이 이어지는 가운데 주얼리 브랜드 티파니앤코도 다음 달 중 가격을 인상할 계획으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)