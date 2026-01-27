트럼프, 돌연 "한국 상품 관세 15%→25%로 인상"

<앵커>



조금 전 들어온 속보입니다. 트럼프 대통령이 한국 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 올린다고 방금 전 발표했습니다. 한국 국회가 한미 합의를 지키지 않았다는 이유를 댔는데, 뉴욕 연결해서 내용 알아보겠습니다.



김범주 특파원, 어떻게 된 것인지 전해주시죠.



<기자>



트럼프 대통령이 우리 시간으로 조금 전인 아침 6시 57분에 방금 말씀하신 대로 한국 상품의 관세를 25%로 올리겠다고 발표를 했습니다.



대상은 자동차, 목재, 의약품을 포함한 기타 모든 상호관세 상품이다, 이렇게 적시를 했습니다.



트럼프 대통령은 SNS에 한국 국회가 합의된 협정을 비준하지 않았다면서 이런 입장을 발표했습니다.



트럼프 대통령은 자신은 합의된 내용에 따라서 신속하게 관세를 인하해왔고, 무역 파트너들도 마찬가지로 행동하기를 기대해 왔다고 글을 시작했습니다.



이어서 본인과 이재명 대통령이 작년 7월 30일 양국의 이익이 되는 협정을 체결했고, 10월 29일 한국을 방문했을 때 이 협정의 내용을 재확인했지만 비준이 되지 않았다고 적었습니다.



그러면서 자신은 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호 관세에 대한 한국 관세를 15%에서 25%로 인상한다고 적었습니다.



언제부터 시행 예정인지 한국 정부와 논의가 된 것인지 등은 밝히지 않았습니다.