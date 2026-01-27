뉴스
애플, 위치추적기기 '에어태그' 2세대 공개…정밀탐색 범위 늘어

노유진 기자
작성 2026.01.27
애플, 위치추적기기 '에어태그' 2세대 공개…정밀탐색 범위 늘어
▲ 애플이 26일(현지시간) 출시한 새 에어태그(왼쪽)와 이를 활용한 '정밀탐색' 기능 화면

애플이 위치 추적 기기인 '에어태그'의 2세대 모델을 공개했습니다.

애플은 '정밀 탐색' 범위를 넓힌 '에어태그' 2세대를 출시한다고 현지시각 26일 밝혔습니다.

지난 2021년 첫선을 보인 이후 5년 만의 개선작입니다.

새 에어태그에는 아이폰17 등에 탑재된 2세대 초광대역(UWB) 칩이 적용돼 대상 위치의 방향과 거리를 세부적으로 알려주는 정밀 탐색 기능의 감지 거리가 최대 50% 늘어난 것이 특징입니다.

또 블루투스 기능도 개선해 애플워치에서도 정밀 탐색 기능을 쓸 수 있게 됐습니다.

스피커 음량을 약 50% 높여 소파 틈새나 가방 깊숙한 곳에 있는 물건을 소리를 통해 더 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다.

항공사와 협업을 통한 수하물 찾기 기능도 강화했습니다.

아이폰에서 '물품 위치 공유' 기능을 사용하면 필요할 경우 애플과 제휴한 항공사에 에어태그의 위치 정보를 임시 공유할 수 있습니다.

애플은 "항공사 정보기술(IT) 제공업체 '시타'(SITA)에 따르면 이 기능을 활용해 수하물 지연이 26% 줄었고 분실 사례는 90% 감소했다"고 전했습니다.

애플은 또 에어태그의 위치 데이터가 기기 자체에 저장되지 않고, 종단간 암호화를 적용해 위치 정보를 다른 사람이 확인할 수 없도록 했다고도 강조했습니다.

에어태그는 이날부터 온라인 판매가 시작되며 가격은 개당 29달러이고 4개들이 세트는 99달러로 책정됐습니다.

한국 판매 가격은 개당 4만 9천 원, 세트 16만 9천 원입니다.

에어태그는 지갑이나 열쇠 등 물품에 부착하는 동전 크기의 단추 모양 기기로, 주변의 다른 애플 기기들과의 교신을 통해 위치 정보를 확인합니다.

(사진=애플 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
노유진 기자 사진
노유진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

