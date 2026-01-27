오늘도 강추위…낮에도 영하권·체감온도 더 낮아

화요일인 오늘(27일)도 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 매우 춥겠습니다.



낮 기온은 -3∼8도로 예보돼 평년(1~8도)보다 낮겠습니다.



수도권 등 중부지방은 낮에도 영하권에 머물겠습니다.



경기북부내륙과 강원내륙 산지, 경북 산지에 한파특보가 발효된 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠습니다.



면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 건강관리에 유의해야겠습니다.



대기가 매우 건조한 데다 바람이 강해 화재 예방에도 각별히 신경 써야겠습니다.



수도권과 강원 지역은 대체로 맑겠습니다.



충청권과 남부지방, 제주도는 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



오전까지 충청권 내륙과 전라권, 제주도에는 0.1cm 미만의 눈이 날리거나 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



빙판길과 도로 살얼음에 각별한 주의가 필요합니다.



오전 5시 현재 기온은 서울 -6.3도, 인천 -5.2도, 수원 -5.8도, 춘천 -11.1도, 강릉 -2.1도, 청주 -3.3도, 대전 -2.3도, 전주 -3.4도, 광주 -0.5도, 제주 5.4도, 대구 -0.1도, 부산 -0.1도, 울산 -0.4도, 창원 -0.4도 등입니다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상됩니다.



다만 수도권·강원 영서는 오전에 일시적으로 '나쁨'일 것으로 예상됩니다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상됩니다.