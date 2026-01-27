이해찬 전 총리 시신 실은 항공기, 베트남 호찌민 공항서 이륙

▲ 26일(현지시간) 베트남 호찌민 국제공항에 도착한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 공항 내부로 옮겨지고 있다.

베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 현지시각으로 오늘 오전 대한항공편으로 현지를 떠났습니다.대형 태극기에 감싸인 이 수석부의장의 관을 실은 대한항공 476편은 이날 오전 0시 41분쯤 베트남 호찌민시 떤선녓 국제공항에서 이륙했습니다.공항 혼잡으로 당초 예정보다 50분가량 늦게 출발했습니다.이 항공편에는 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 더불어민주당 조정식 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 탑승했습니다.지난 25일 호찌민시 떰아인 종합병원 중환자실에서 별세한 고인의 시신은 호찌민시 외곽 법의학센터로 옮겨져 염습과, 항공 운송을 위한 손상 방지 처리 등 절차를 거쳤습니다.이후 전날 오후 고인의 시신을 실은 차량은 베트남 경찰 오토바이들의 호위 속에 법의학센터를 출발, 호찌민 국제공항으로 운구됐습니다.운구 행렬이 공항에 도착하자 유족은 한국까지 가는 동안 유족의 손을 잠시 떠나 화물칸에 실리는 고인의 관에 인사하고 손수 대형 태극기로 관을 감쌌습니다.태극기로 덮인 이 관은 한국까지 그대로 이동하게 됩니다.고인의 시신은 이날 오전 인천공항에 도착한 뒤 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정입니다.장례는 27∼31일 민주평통과 더불어민주당 공동 주관 하에 기관·사회장으로 치러집니다(사진=연합뉴스)