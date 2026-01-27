두쫀쿠 열풍 BBC도 소개하더니…두바이에서도 놀랐다

'두바이 쫀득 쿠키' 인기가 참 대단한데 이제는 외국에서도 주목받고 있다고요.



네, 영국 BBC가 보도를 했는데 두바이 초콜릿이 한국에서 '두쫀쿠'로 변주하며 폭발적인 인기를 끌고 있다고 집중 보도를 했습니다.



쿠키라는 이름과 달리 피스타치오와 카다이프를 초콜릿 마시멜로에 감싸 식감은 떡처럼 쫀득하다고 소개하면서 걸그룹 아이브의 멤버 장원영의 소셜미디어 게시물 이후에 본격적으로 열풍이 시작됐다고 전했습니다.



이제는 초밥집과 냉면집에서까지 두쫀쿠를 판매할 만큼 수요가 급증해 제품 가격도 계속 오르고 있다고도 소개했는데요.



아랍에미리트 두바이에 기반을 둔 영문 매체 걸프뉴스도 두쫀쿠 열풍에 큰 관심을 보였습니다.



두쫀쿠를 두바이 초콜릿에서 영감을 받아 한국식으로 재해석한 디저트라고 전하면서, 매진 여부를 표시한 두쫀쿠 지도까지 공유될 정도로 폭발적인 인기를 끌고 있다고 소개했습니다.



해외 이용자들이 현지 재료로 두쫀쿠를 만들어 먹는 영상이나 한국을 찾은 외국인들의 시식 후기 역시 온라인에서 점점 늘어나고 있는데요.



전문가들은 이런 흐름이 과거 대왕 카스텔라나 흑당 버블티, 크로플, 또 탕후르와 같은 성공 공식을 따르고 있다고 분석하고 있습니다.



해외에서 영감을 받은 이국적인 요소에 SNS 인증과 희소성이 더해지며 단기간 폭발적인 유행으로 번졌다는 것입니다.



두쫀쿠의 열풍이 국경을 넘어 어디까지 확산할지 궁금하다는 반응입니다.



