BTS 월드투어 일정 나오자 파리 숙소 검색량 590% 증가

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)의 오는 7월 프랑스 파리 공연 날짜가 공개된 이후 파리 숙소 검색량이 급증한 것으로 나타났습니다.프랑스 일간 르피가로는 현지시각으로 26일 숙박업소 플랫폼 호텔스닷컴이 제공한 데이터를 토대로 BTS 공연일 발표 이후 파리 숙소 검색량이 590% 증가했다며 "음악 관광의 놀라운 사례"라고 전했습니다.매체는 "이 놀라운 수치는 전 세계 팬덤인 '아미'(ARMY)가 4년 만에 국제무대에 복귀하는 한국 그룹을 만나기 위해 대륙과 시간대를 넘나들 준비가 돼 있음을 보여준다"고 평가했습니다.파리 공연은 7월 17일과 18일 스타드 드 프랑스에서 열릴 예정입니다.BTS는 오는 4월 9일과 11∼12일 고양종합운동장에서 새 월드투어의 막을 올린 뒤 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 총 34개 도시에서 79회에 걸쳐 공연할 예정입니다.BTS가 투어 콘서트에 나서는 건 2022년 미국 라스베이거스에서 마무리한 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 이후 약 4년 만입니다.