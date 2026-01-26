뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

아이스하키협회장 선거, 허위 학력 기재로 '잡음'

홍석준 기자
작성 2026.01.26 19:02 조회수
허위 학력 기재 문제가 불거진 정수철 후보 (사진=대한아이스하키협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
▲ 허위 학력 기재 문제가 불거진 정수철 후보

향후 4년간 한국 아이스하키를 이끌 제25대 대한아이스하키협회 회장 선거가 이틀 앞으로 다가온 가운데 특정 후보자의 허위 학력 기재 문제가 불거져 논란이 일고 있습니다.

아이스하키협회는 오늘 홈페이지를 통해 "기호 2번 정수철(45) 플루토스 홀딩스 대표이사가 선거공보에 학력 사항을 잘못 기재해 이를 바로잡았다"고 공지했습니다.

정 후보는 당초 선거공보에 자신의 학력을 '연세대학교 행정학 전공'으로 기재했습니다.

그러나 협회 선거관리위원회는 "학력 사항은 정규학력을 기재해야 하며, 정 후보가 기재한 학력은 유권자가 정규 학위 과정을 이수한 것으로 오인하게 할 소지가 있다"고 지적했습니다.

이에 따라 정 후보의 최종 학력은 '광주 동강대 졸업'으로 수정 공고됐습니다.

상대 후보 측은 즉각 반발했습니다.

기호 1번 양승준 후보 측은 허위 학력 기재는 중대 사안이므로 후보 등록 자체를 취소해야 한다고 주장합니다.

실제로 지난 2020년 정선군체육회장 선거 당시 한 후보자가 정규학력이 아닌 최고경영자 과정을 최종 학력으로 기재했다가 대법원으로부터 선거 무효 판결을 받은 사례가 있습니다.

협회는 "허위 학력 기재가 선거 절차 및 결과에 미치는 영향을 고려할 때 추후 법적 책임이 발생할 수 있다"고 밝혔습니다.

이번 협회장 선거는 모레 오전 10시부터 오후 5시까지 선거인단 115명의 투표로 진행됩니다.

(사진=대한아이스하키협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지