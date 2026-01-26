"대통령 그만 팔아라" 잡음 계속…'이 대통령 교감설' 진실은

<앵커>



민주당 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안을 두고 당 안팎에서 갈등이 이어지고 있습니다. 민주당 일각에선 대통령과 사전 교감도 없이 밀어붙인 거냐는 비판이 나왔고, 조국혁신당은 민주당에 흡수되는 형식의 합당에는 유감을 나타냈습니다.



김관진 기자가 보도합니다.







민주당 정청래 대표는 지난 22일 조국혁신당과 합당을 전격 제안한 직후 의원총회에서 혼자 결정한 게 아니란 취지로 설명했고, 이는 이재명 대통령과 사전교감이 있었단 뜻으로 받아들여졌습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (지난 22일) : 이런 중요한 사안에 대해서 조율은 몰라도 공유 이런 과정은 거쳤을 것이다….]



하지만, 하루 만에 '대통령과 전혀 논의한 바 없다'는 민주당의 공식 입장이 나왔습니다.



대통령의 당무개입 논란을 차단하려는 거란 해석도 제기됐지만, 비당권파는 정 대표가 독단적으로 제안했다며 날을 세우고 있습니다.



[이언주/민주당 수석최고위원 (CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 대통령 팔기를 그만해야 된다라고 분명히 말씀드리고, 용납할 수 없다고 저희가 말씀을 드립니다.]



혁신당과 합당은 중도까지 통합을 추구하는 이재명 정부의 흐름과 안 맞는단 주장도 나왔습니다.



[김남희/민주당 의원 (MBC라디오 '김종배의 시선집중') : 중도표심이나 특히 2030 표심이나 민주당에게 불리한 방향으로 흐를 가능성(이 있습니다.)]



반면, 정 대표 측 인사는 "합당 제안을 사전에 공유하지 못한 점을 최고위원들에게 양해를 구했다"고 반박했고, 한 중진 의원은 이렇게 엄호했습니다.



[박지원/민주당 의원 (SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : 절차상 하자를 지적하는 것은 사과하고, 또 전 당원투표로 물어보면 통합은 무난히 될 것 같습니다.]



혁신당에선 혁신당대로 '민주당이란 큰 생명체 내에서 혁신당 DNA도 잘 섞이게 될 것'이란 조승래 민주당 사무총장의 발언에 이런 반발이 터져 나왔습니다.



[서왕진/조국혁신당 원내대표 : 당명 고수 의견과 함께 흡수합당론으로 해석되고 있습니다. 강력한 유감을 표합니다.]



이런 가운데 민주당은 고 이해찬 전 총리 추모 기간이라며 합당 관련 의원총회를 연기했습니다.



