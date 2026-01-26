"원전 2기, 계획대로"…2037·38년 준공 목표

<앵커>



정부가 대형 원자력발전소 두기를 새로 짓겠다고 밝혔습니다. 2037년과 38년 도입이 목표로, 지난 정부에서 확정된 건설 계획을 예정대로 추진하기로 한 겁니다. 과거 문재인 정부의 '탈원전 기조'에서 벗어나겠단 입장을 공식화한 것으로, 정부는 원전을 추가로 도입할 가능성도 열어놨습니다.



첫 소식, 한성희 기자의 보도입니다.



<기자>



기후에너지환경부가 신규 원전 건설 관련 입장을 전격 발표했습니다.



지난 정부에서 마련된 계획대로 추진하겠다고 했습니다.



[김성환/기후에너지환경부 장관 : 기후부는 제11차 전력수급기본계획에서 정해진 신규 원전 2기의 건설을 계획대로 추진하고자 합니다.]



지난해 2월 확정된 11차 전력수급기본계획은 총 2.8GW 규모의 대형 원전 2기와, 0.7GW 규모 소형모듈원자로, SMR 1기를 추가로 짓는다는 내용을 담고 있습니다.



조만간 부지 공모를 시작해 2030년대 초 건설 허가를 받아 착공하면, 각각 2037년과 2038년 대형 원전 준공이 가능하다는 게 정부 설명입니다.



이렇게 과거 문재인 정부의 탈원전 기조에서 선회한 배경으론 '기후위기 대응'을 꼽았습니다.



동서의 폭이 좁은 우리나라의 지형 특성상 태양광 등 재생에너지 확대에 한계가 있다는 겁니다.



[김성환/기후에너지환경부 장관 : 탄소배출을 전 분야에서 감축해야 합니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 재생에너지와 원전을 중심으로 전력을 운영해야 합니다.]



AI 데이터센터 증가와, 반도체 클러스터 조성에 따른 전력 수요를 감당하려면 원전 도입이 불가피하다는 판단도 작용한 것으로 풀이됩니다.



앞서 기후부가 의뢰해 실시된 한국갤럽과 리얼미터 여론조사에선, '신규 원전 건설 계획이 추진돼야 한다'는 응답이 각각 60%를 넘었고, '원전이 필요하다'는 답변은 각각 80% 이상을 기록했습니다.



두 기 외에 추가 원전 건설 가능성도 열려 있느냐는 질문에, 기후부는 가능성을 닫지 않고 12차 전기본에서 검토할 예정이라고 답했습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 이상민)