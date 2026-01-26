중국군 기관지, 2인자 낙마에 "면책특권 있는 신분 없다"

▲ 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석

중국군 2인자가 부패 문제로 조사 대상에 오른 가운데 중국공산당 중앙군사위원회 기관지가 "신분에는 면책특권이 없다"고 강조했습니다.해방군보는 26일 1면 기사를 통해 장유샤 중앙군사위원회 부주석과 류전리 연합참모부 참모장이 심각한 기율·법률 위반 혐의로 입건돼 심사·조사를 받는 상황과 관련해 이같이 밝혔습니다.장 부주석은 훙얼다이(혁명 1세대의 자녀그룹)로, 그의 부친은 시진핑 국가주석의 부친과 고향 친구이자 전우였습니다.장 부주석은 군부에서 시 주석 고향 산시성 인맥인 산시방을 대표하는 인물로 꼽혀왔습니다.해방군보는 중국공산당·중국군 역사 기념시설 등을 방문한 뒤 작성한 기사를 통해 74년 전 항일전쟁·해방전쟁 등을 거친 혁명가 류칭산·장쯔산이 횡령 등의 혐의로 엄벌에 처해진 바 있다고 언급했습니다.그러면서 당시 마오쩌둥 주석의 결정에 대해 "통한의 선택일뿐만 아니라 부패에 대한 장엄한 선포였다"면서 "당 기율과 국가 법률 앞에서 신분에 면책 특권이 없고, 공로가 (죄를 상쇄하는) 속죄권이 아니며 누구도 예외가 될 수 없다는 것이었다"고 의미를 전했습니다.이후 혁혁한 전공을 세웠던 샤오위비도 횡령·부패로 사형을 선고받았으며, 이는 "공과 과를 상쇄할 수 없다는 명확한 태도"였다고 해방군보는 설명했습니다.또 "시 주석이 수천·수백 명의 미움을 사더라도 14억 (중국인의) 기대에 부응한다"는 사명으로 "뼈를 깎아 독을 치료하고 작은 것을 희생해 전체를 보전하는 결연한 결심"으로 반부패 사정 작업을 진행했다고 전했습니다.이를 통해 깊이 숨은 '호랑이'(부패한 고위 관리)를 근절하고 '파리'(부패한 하급 관리)도 엄벌했다고 했습니다.해방군보는 처벌받는 부패 사범이 늘어나는 것은 반부패 능력과 기술 수단이 강화된 덕분이라며 "소수의 부패 분자는 어떠한 풍랑도 일으키지 못한다"고 덧붙였습니다.앞서 해방군보는 25일 사설에서 이들의 조사와 관련해 '군대 반부패 투쟁의 승리'를 언급한 바 있습니다.특히 지난해 일각에서 장 부주석이 시 주석의 권위에 도전했을 가능성 등이 거론된 바 있는데, 사설에서 이들이 "군사위원회 주석책임제를 엄중히 유린·파괴했다"고 밝혀 눈길을 끌었습니다.시 주석은 중앙군사위 주석을 겸하고 있습니다.이런 가운데 중앙군사위는 장 부주석 낙마 직후 '시진핑 사상'을 강조하는 군 내부 당 조직 선거업무 규정을 발표하고 다음 달 1일 시행에 들어간다고 발표했습니다.이번 규정의 의미에 대해서는 "군대 당 선거제도의 개선, 민주집중제의 건전한 이행, 당 조직의 영도력·조직력·집행력 제고, (2027년) '건군 100주년 분투 목표' 실현을 위한 공격전에 강력한 조직적 보장 제공" 등을 꼽았습니다.장 부주석의 이번 낙마로 시 주석의 군 장악이 더욱 강화될 것이라는 관측이 지배적입니다.지난해 허웨이둥·먀오화에 이어 이번에 장 부주석과 류 참모장까지 낙마하면서 중앙군사위원회 7명 가운데 시 주석과 지난해 10월 중앙군사위원회 부주석이 된 장성민 등 2명만 남게 됐습니다.중국 관영매체들은 평상시와 같이 시 주석의 지도력을 강조하는 보도를 이어가고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)