'나는 솔로' 28기 광수, 앨범 발표→결정사 창업…"♥정희도 응원"

ENA·SBS플러스 예능 '나는 솔로' 28기에 출연해 화제를 모았던 광수(본명 백상엽)가 앨범 발매에 이어 결혼정보회사 대표로 새로운 도전에 나섰다.

광수는 최근 유튜브를 통해 결혼정보회사 개업 소식을 직접 알리며 "사랑에 미친 남자"라는 자기소개로 눈길을 끌었다. 그는 "요즘 만남은 조건과 등급이 앞서는 경우가 많다. 저처럼 '진정한 사랑'을 만나 삶이 바뀌는 경험을 더 많은 분들이 할 수 있도록 돕고 싶었다"고 결정사 창업 이유를 밝혔다.

광수는 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 치과의사이자 싱글맘인 정희(본명 김슬기)와 최종 커플로 이어지며 큰 응원을 받았다. 두 사람은 현재 교제 중이며, 정희 역시 광수의 새로운 도전을 적극적으로 응원하며 홍보에 나서고 있다.

앞서 광수는 지난달 앨범 발매로도 주목받았다. 광수는 자신이 직접 작사·작곡에 참여하고 가수 진민호가 가창한 'With'는 정희를 만나며 느낀 사랑의 감정을 담은 곡이라고 소개했다.

'나는 솔로' 출연 당시 광수는 자신의 직업에 대해서 10년 넘게 가수들의 음반 제작을 총괄하는 A&R 업무를 해왔다고 밝힌 바 있다.

광수는 오는 31일 강남 모처에서 무료 토크 콘서트도 연다. '나는 SOLO 그 너머, 백상엽이라는 한 남자의 인생 스토리와 연애'라는 제목으로 열리는 이번 자리에는 28기 정희가 스페셜 게스트로 참석해 "사랑이 현실이 되는 순간들"을 이야기한다. 또한 같은 기수 출신으로 실제 부부가 된 영철·영자 커플도 게스트로 나서 "사랑을 다시 시작할 수 있다"는 메시지를 전할 예정이다.




(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
